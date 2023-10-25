恒指今早高開473點，高位升474點，低位升9點，高低波幅464點。非必需消費品、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為32.88%，下跌為28.53%，無升跌為38.58%。

恒指收市升93點或0.55%，報17085點，大市成交金額954億元，較上日增加6.13%，是10月12日1011.19億元成交後最多；國指升54點或0.94%，報5853點。恒生科技指數收報3700點，升2.16%。

藍籌股成交金額485.11億元，佔大市成交50.85%；科指成份股成交金額257.64億元，佔大市成交27%；國指成份股成交金額399.45億元，佔大市成交41.87%。

24隻雙櫃台股，總成交2.69億元人民幣，相當於約2.88億港元，佔大市成交的0.3%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.84%，至89.27億元，佔大市成交9.35%。牛熊證成交金額30.83億元，減少41.5%；窩輪成交金額58.44億元，增加6.93%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、港交所（0388）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌49隻升，30隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升7.33%，收報8.93元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌8.54%，收報4.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.93元，升7.33%；跌幅最大的是快手（1024）收報51.55元，跌3.91%。

恒指受制於10天線(17563.59點)、20天線(17515.32點)。科指10天線(3795.71點)得而復失。

北水南下合計淨流出0.51億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出12.95億元人民幣，較上日減少74.33%，連續第8日流出，累計流出368.25億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.79%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.24%。高見17465.82點，是10月19日17540.46點後最高。收市報17085.33點，是10月20日後收市新高，當日報17172.13點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月11日。

科指曾升最多4.96%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見3802.39點，是10月18日3821.98點後最高。收市報3700.94點，是10月18日後收市新高，當日報3771.92點。連續第10日陰燭，對上一次連續第10日陰燭是2015年1月14日。

國指曾升最多3.46%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.61%。高見5999.91點，是10月19日6007.7點後最高。收市報5853.97點，是10月20日後收市新高，當日報5871.71點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月11日。

午後消息股表現

據報碧桂園（2007）境外美元債首次被宣告違約。平上市低位0.69元，收報0.69元，跌2.82%。

年內降港股市場資訊費用、政府降股票印花稅至0.1%。港交所（0388）收報278.2元，跌4.07%。港交所曾跌最多4.83%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為6.24%。低見276元，是2022年11月28日269元後最低。今日收市報278.2元，是2022年11月10日後收市新低，當日報255.8元。

中海外（0688）首三季經營溢利升5.9%。收報14.9元，升1.5%。

今早及隔晚消息股表現

施政報告｜據報從價印花稅下調一半至7.5%。本地地產股轉跌，新世界發展（0017）收報14.22元，跌1.11%。新鴻基地產（0016）收報79.5元，跌0.5%。長實集團（1113）收報38.9元，跌0.13%。恒地（0012）收報20.45元，跌0.73%。華置（0127）收報1.49元，跌0.67%。嘉華國際（0173）見52周低2.09元，收報2.1元，無升跌。信和置業（0083）逆升，收報8.71元，升1.28%。

微博（9898）可查訪客記錄？微博CEO回應：「還在測」。收報92.5元，升4.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報1.88元，無升跌。中國鋁業（2600）收報4元，升3.9%。中煤能源（1898）收報6.08元，升1.16%。中集車輛（1839）收報5.8元，升0.35%。維達國際（3331）收報19.68元，升1.76%。上海石油化工股份（0338）收報1.01元，跌0.98%。

ASMPT（0522）第三季少賺97% 第四季收入料跌23%。收報68.9元，升1.7%。

耐世特（1316）：UAW罷工已波及集團北美設施，遭客戶發出「違約」通知。收報3.67元，跌0.81%。

三菱汽車結束在華汽車生產，合營公司股份轉予廣汽（2238）。收報3.65元，升1.11%。

特步（1368）：配售傳聞不實，大股東有意增持。收報7.08元，升4.27%。

復星旅文（1992）首9個月旅遊運營營業額升近兩成至142億人幣。收報6.88元，升1.18%。

聯通（0762）第三季純利按年升3%。收報4.82元，跌8.54%。

南海控股（0680）：于品海股權接管人發傳票，擬禁公司處置任何資產。停牌。

港交所（0388）歐冠昇：有120間公司籌備在港IPO。收報278.2元，跌4.07%。

萬洲國際（0288）今年首9個月純利趺38%至5.7億美元。收報4.34元，跌2.25%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務。收報2.77元，升0.73%。

英皇娛樂酒（0296）料中期扭虧賺至少1000萬元。收報0.465元，升1.09%。

L'OCCITANE（0973）上半年銷售增18%，第二季增17%，受惠中國復蘇。收報20.65元，跌2.59%。

中海油（0883）第三季少賺8%，收入升5%。收報13.04元，跌2.83%。

破頂股表現

破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見13.1元，收報12.8元，升1.59%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.18元，收報2.17元，升0.46%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.85元，收報4.69元，升3.99%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見854.75元，收報854.55元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1092.95元，收報1092.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.6元，收報537.6元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.3元，收報109.3元，升0.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.25元，收報162.25元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見102.05元，收報102.05元，升0.1%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.57元，收報3.57元，升20.2%；科聯系統（0046）創52周高，見2.51元，收報2.51元，升2.87%；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.63元，收報0.465元，跌15.45%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.57元，收報3.57元，升20.2%；德林控股（1709）創52周高，見4.09元，收報4.09元，升1.24%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9元，收報8.94元，升1.59%；益美國際控股（1870）創52周高，見1.46元，收報1.46元，升5.8%；VISION DEAL-Z（7827）創52周高，見9.9元，見52周低9.9元，收報9.9元，無升跌；AQUILA ACQ-Z（7836）創52周高，見9.54元，收報9.54元，無升跌。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見8.12元，收報8.18元，跌7.36%；融信服務（2207）低見0.49元，收報0.57元，跌6.56%；第一服務（2107）低見0.29元，收報0.29元，跌6.45%；萬科（2202）低見7.7元，收報7.76元，跌0.64%；招商局置地（0978）低見0.3元，收報0.32元，跌5.88%；旭輝（0884）低見0.205元，收報0.208元，跌0.48%；民生教育（1569）低見0.224元，收報0.231元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）低見0.042元，收報0.042元，跌12.5%；原生態牧業（1431）低見0.102元，收報0.102元，跌3.77%；亞洲果業（0073）低見0.02元，收報0.022元，跌33.33%。

102隻股份創52周低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.46元，收報0.46元，跌1.08%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.89元，收報0.93元，跌3.13%；九毛九（9922）低見8.54元，收報8.62元，跌0.46%；毛記葵涌（1716）低見0.41元，收報0.5元，升4.17%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報1元，升1.01%；嘉華國際（0173）低見2.09元，收報2.1元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；京東健康（6618）低見33.5元，收報33.75元，跌0.88%；恒生（0011）低見88.3元，收報89元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，浙江永安（8211）收報0.05元，升28.21%；大健康國際（2211）收報0.164元，升27.13%；盛良物流（8292）收報0.098元，升25.64%；亞洲雜貨（8413）收報0.133元，升25.47%；中國三迪（0910）收報0.158元，升21.54%；智美體育（1661）收報0.063元，升21.15%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.035元，升20.69%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.57元，收報3.57元，升20.2%；先機企業集團（0176）收報0.018元，升20%。

下跌異動股，包括，亞洲果業（0073）創上市新低，見0.02元，收報0.022元，跌33.33%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.16元，收報0.16元，跌21.18%；ＢＣ科技集團（0863）收報3.88元，跌20.82%；瑞遠智控（8249）見52周低0.045元，收報0.049元，跌19.67%；中國服飾控股（1146）收報0.026元，跌18.75%；童園國際（3830）平上市低位0.026元，收報0.031元，跌18.42%；國銳地產（0108）見52周低0.54元，收報0.54元，跌16.92%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）創上市新低，見0.03元，收報0.035元，跌16.67%；ITP HOLDINGS（8446）收報1.38元，跌16.36%。

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