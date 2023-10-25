moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

人幣轉貶 恒指縮至僅升93點 科指10連陰8年最長 港交所8個月最大跌幅

內地連番出招以求提振經濟，A股港股今早大幅高開，但人民幣反覆偏軟，拖累兩地股市升幅收窄，離岸價午後進一步貶值，港股升幅收窄至不足100點。施政報告推出地產辣招減半，地產股先升後跌，另外在股市減印花稅之外，亦突然提出減市場資訊費用，前者為誘因不涉港交所（0388）收入，後者則直接影響，港交所股價午後由升轉急插，見8個月最大跌幅，及近一年新低。港股雖然終止4連跌，不過，高開後急回，延續陰燭走勢，其中科指更10連陰，是8年最長。外圍方面，美期全線轉跌，美10年債息回升至4.84厘，2年期則回落至5.06厘，油價跌0.3%，金價變動不大，市場靜待周四美國第三季GDP。

恒指今早高開473點，高位升474點，低位升9點，高低波幅464點。非必需消費品、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為32.88%，下跌為28.53%，無升跌為38.58%。

恒指收市升93點或0.55%，報17085點，大市成交金額954億元，較上日增加6.13%，是10月12日1011.19億元成交後最多；國指升54點或0.94%，報5853點。恒生科技指數收報3700點，升2.16%。

藍籌股成交金額485.11億元，佔大市成交50.85%；科指成份股成交金額257.64億元，佔大市成交27%；國指成份股成交金額399.45億元，佔大市成交41.87%。

24隻雙櫃台股，總成交2.69億元人民幣，相當於約2.88億港元，佔大市成交的0.3%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.84%，至89.27億元，佔大市成交9.35%。牛熊證成交金額30.83億元，減少41.5%；窩輪成交金額58.44億元，增加6.93%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、港交所（0388）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌49隻升，30隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升7.33%，收報8.93元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌8.54%，收報4.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.93元，升7.33%；跌幅最大的是快手（1024）收報51.55元，跌3.91%。

恒指受制於10天線(17563.59點)、20天線(17515.32點)。科指10天線(3795.71點)得而復失。

北水南下合計淨流出0.51億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出12.95億元人民幣，較上日減少74.33%，連續第8日流出，累計流出368.25億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.79%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.24%。高見17465.82點，是10月19日17540.46點後最高。收市報17085.33點，是10月20日後收市新高，當日報17172.13點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月11日。

科指曾升最多4.96%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見3802.39點，是10月18日3821.98點後最高。收市報3700.94點，是10月18日後收市新高，當日報3771.92點。連續第10日陰燭，對上一次連續第10日陰燭是2015年1月14日。

國指曾升最多3.46%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.61%。高見5999.91點，是10月19日6007.7點後最高。收市報5853.97點，是10月20日後收市新高，當日報5871.71點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月11日。

午後消息股表現

據報碧桂園（2007）境外美元債首次被宣告違約。平上市低位0.69元，收報0.69元，跌2.82%。

年內降港股市場資訊費用、政府降股票印花稅至0.1%。港交所（0388）收報278.2元，跌4.07%。港交所曾跌最多4.83%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為6.24%。低見276元，是2022年11月28日269元後最低。今日收市報278.2元，是2022年11月10日後收市新低，當日報255.8元。

中海外（0688）首三季經營溢利升5.9%。收報14.9元，升1.5%。

今早及隔晚消息股表現

施政報告｜據報從價印花稅下調一半至7.5%。本地地產股轉跌，新世界發展（0017）收報14.22元，跌1.11%。新鴻基地產（0016）收報79.5元，跌0.5%。長實集團（1113）收報38.9元，跌0.13%。恒地（0012）收報20.45元，跌0.73%。華置（0127）收報1.49元，跌0.67%。嘉華國際（0173）見52周低2.09元，收報2.1元，無升跌。信和置業（0083）逆升，收報8.71元，升1.28%。

微博（9898）可查訪客記錄？微博CEO回應：「還在測」。收報92.5元，升4.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）收報1.88元，無升跌。中國鋁業（2600）收報4元，升3.9%。中煤能源（1898）收報6.08元，升1.16%。中集車輛（1839）收報5.8元，升0.35%。維達國際（3331）收報19.68元，升1.76%。上海石油化工股份（0338）收報1.01元，跌0.98%。

ASMPT（0522）第三季少賺97% 第四季收入料跌23%。收報68.9元，升1.7%。

耐世特（1316）：UAW罷工已波及集團北美設施，遭客戶發出「違約」通知。收報3.67元，跌0.81%。

三菱汽車結束在華汽車生產，合營公司股份轉予廣汽（2238）。收報3.65元，升1.11%。

特步（1368）：配售傳聞不實，大股東有意增持。收報7.08元，升4.27%。

復星旅文（1992）首9個月旅遊運營營業額升近兩成至142億人幣。收報6.88元，升1.18%。

聯通（0762）第三季純利按年升3%。收報4.82元，跌8.54%。

南海控股（0680）：于品海股權接管人發傳票，擬禁公司處置任何資產。停牌。

港交所（0388）歐冠昇：有120間公司籌備在港IPO。收報278.2元，跌4.07%。

萬洲國際（0288）今年首9個月純利趺38%至5.7億美元。收報4.34元，跌2.25%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall聘方太宣傳「街市同價」新鮮食材代購服務。收報2.77元，升0.73%。

英皇娛樂酒（0296）料中期扭虧賺至少1000萬元。收報0.465元，升1.09%。

L'OCCITANE（0973）上半年銷售增18%，第二季增17%，受惠中國復蘇。收報20.65元，跌2.59%。

中海油（0883）第三季少賺8%，收入升5%。收報13.04元，跌2.83%。

破頂股表現

破頂股包括，滄港鐵路（2169）創上市新高，見13.1元，收報12.8元，升1.59%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.18元，收報2.17元，升0.46%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.85元，收報4.69元，升3.99%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見854.75元，收報854.55元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1092.95元，收報1092.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.6元，收報537.6元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.3元，收報109.3元，升0.05%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.25元，收報162.25元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見102.05元，收報102.05元，升0.1%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.57元，收報3.57元，升20.2%；科聯系統（0046）創52周高，見2.51元，收報2.51元，升2.87%；核心經濟投資（0339）創52周高，見0.63元，收報0.465元，跌15.45%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.57元，收報3.57元，升20.2%；德林控股（1709）創52周高，見4.09元，收報4.09元，升1.24%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9元，收報8.94元，升1.59%；益美國際控股（1870）創52周高，見1.46元，收報1.46元，升5.8%；VISION DEAL-Z（7827）創52周高，見9.9元，見52周低9.9元，收報9.9元，無升跌；AQUILA ACQ-Z（7836）創52周高，見9.54元，收報9.54元，無升跌。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見8.12元，收報8.18元，跌7.36%；融信服務（2207）低見0.49元，收報0.57元，跌6.56%；第一服務（2107）低見0.29元，收報0.29元，跌6.45%；萬科（2202）低見7.7元，收報7.76元，跌0.64%；招商局置地（0978）低見0.3元，收報0.32元，跌5.88%；旭輝（0884）低見0.205元，收報0.208元，跌0.48%；民生教育（1569）低見0.224元，收報0.231元，無升跌；澳洲成峰高教（1752）低見0.042元，收報0.042元，跌12.5%；原生態牧業（1431）低見0.102元，收報0.102元，跌3.77%；亞洲果業（0073）低見0.02元，收報0.022元，跌33.33%。

102隻股份創52周低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.46元，收報0.46元，跌1.08%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.89元，收報0.93元，跌3.13%；九毛九（9922）低見8.54元，收報8.62元，跌0.46%；毛記葵涌（1716）低見0.41元，收報0.5元，升4.17%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報1元，升1.01%；嘉華國際（0173）低見2.09元，收報2.1元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；京東健康（6618）低見33.5元，收報33.75元，跌0.88%；恒生（0011）低見88.3元，收報89元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，浙江永安（8211）收報0.05元，升28.21%；大健康國際（2211）收報0.164元，升27.13%；盛良物流（8292）收報0.098元，升25.64%；亞洲雜貨（8413）收報0.133元，升25.47%；中國三迪（0910）收報0.158元，升21.54%；智美體育（1661）收報0.063元，升21.15%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.035元，升20.69%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.57元，收報3.57元，升20.2%；先機企業集團（0176）收報0.018元，升20%。

下跌異動股，包括，亞洲果業（0073）創上市新低，見0.02元，收報0.022元，跌33.33%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.16元，收報0.16元，跌21.18%；ＢＣ科技集團（0863）收報3.88元，跌20.82%；瑞遠智控（8249）見52周低0.045元，收報0.049元，跌19.67%；中國服飾控股（1146）收報0.026元，跌18.75%；童園國際（3830）平上市低位0.026元，收報0.031元，跌18.42%；國銳地產（0108）見52周低0.54元，收報0.54元，跌16.92%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）創上市新低，見0.03元，收報0.035元，跌16.67%；ITP HOLDINGS（8446）收報1.38元，跌16.36%。

 

其他報道

富士康旗下企業遭內地當局調查 國台辦：對所有企業一視同仁

澳門旅遊局：9月入境客按年增3.1倍至逾230萬 海外客佔近5.5%

2023施政報告｜消息：政府不期望降印花稅大振成交 會檢討個別產品印花稅

2023施政報告｜港交所：籌備開發零售互惠基金綜合平台 歡迎港府降股票印花稅

滬深三大指數午後個別走 滬指兩連升 收漲0.46%

施政報告2023︱消息指股票印花稅下調幅度由特首決定 惡劣天氣下開市安排最快明夏實行

據報碧桂園境外美元債首次被宣告違約

銀河聯昌：減辣意料之內 維持對樓市中性看法

施政報告2023︱政府降股票印花稅至0.1% 惟港交所午後仍跌3%

2023施政報告｜推動香港合夥基金取QFLP資格 明年設深港金融合作委員會

半日沽空金額減2% 盈富沽空減52%

2023施政報告｜年內降港股市場資訊費用 續研惡劣天氣下維持交易

盈富：派末期息0.55元

2023施政報告｜研縮窄股票買賣價差 港交所明年次季諮詢

中海外首三季經營溢利升5.9%

施政報告2023︱下調股票印花稅至0.1%

黄志祥：港人北上體驗助業界進步 續參與香港項目招標

恒指半日升幅收窄至200點 科指升2.8% 聯想升5% 聯通跌7%