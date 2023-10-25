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澳博衛星場殺數按月持平

澳門9月份的博彩收入雖然在十一黃金周前例跌，但是《濠博新聞》引述數據在當地經營最多衛星場的澳門博彩（0880）為例，旗下9間衛星場錄得殺數約7.23億元，殺數按月持平，並佔全澳門賭收約4.8%。

在一眾衛星場中，新東方、財神，及澳博與實德環球（0487）合營的十六浦三個娛樂場分別錄得殺數1.7億元、逾1.2億元及逾1億元，穩佔三甲。不過除十六浦錄得增長外，餘皆下跌。

其他衛星場方面，英皇娛樂酒店（0296）旗下衛星場英皇宮殿錄得錄8000萬元，排名晉升至第五位。勵駿創建（1680）旗下勵宮，則錄得殺數逾5000萬元，按月減少約1000萬元。

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