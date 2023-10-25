澳門9月份的博彩收入雖然在十一黃金周前例跌，但是《濠博新聞》引述數據在當地經營最多衛星場的澳門博彩（0880）為例，旗下9間衛星場錄得殺數約7.23億元，殺數按月持平，並佔全澳門賭收約4.8%。
在一眾衛星場中，新東方、財神，及澳博與實德環球（0487）合營的十六浦三個娛樂場分別錄得殺數1.7億元、逾1.2億元及逾1億元，穩佔三甲。不過除十六浦錄得增長外，餘皆下跌。
其他衛星場方面，英皇娛樂酒店（0296）旗下衛星場英皇宮殿錄得錄8000萬元，排名晉升至第五位。勵駿創建（1680）旗下勵宮，則錄得殺數逾5000萬元，按月減少約1000萬元。
其他報道
澳門旅遊局：9月入境客按年增3.1倍至逾230萬 海外客佔近5.5%
2023施政報告｜消息：政府不期望降印花稅大振成交 會檢討個別產品印花稅
2023施政報告｜港交所：籌備開發零售互惠基金綜合平台 歡迎港府降股票印花稅
施政報告2023︱消息指股票印花稅下調幅度由特首決定 惡劣天氣下開市安排最快明夏實行
施政報告2023︱政府降股票印花稅至0.1% 惟港交所午後仍跌3%
2023施政報告｜推動香港合夥基金取QFLP資格 明年設深港金融合作委員會
2023施政報告｜年內降港股市場資訊費用 續研惡劣天氣下維持交易
恒指半日升幅收窄至200點 科指升2.8% 聯想升5% 聯通跌7%