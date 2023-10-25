李寧（2331）公布，以去年同期已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧 YOUNG），截至2023年9月30日止第三季，整個平台之同店銷售按年錄得中單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得中單位數增長、批發渠道錄得10%至20%下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。
李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。
就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。
於9月底，李寧於中國銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共6294個，較上一季淨增加127個，本年迄今淨減少1個。在淨減少的1個銷售點中，零售業務淨增加57個，批發業務淨減少58個。
截至今年9月底，李寧YOUNG於中國銷售點數量共1370個，較上一季末淨增加89個，本年迄今淨增加62個。
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