李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。

就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。

於9月底，李寧於中國銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共6294個，較上一季淨增加127個，本年迄今淨減少1個。在淨減少的1個銷售點中，零售業務淨增加57個，批發業務淨減少58個。

截至今年9月底，李寧YOUNG於中國銷售點數量共1370個，較上一季末淨增加89個，本年迄今淨增加62個。

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