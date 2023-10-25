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2023施政報告丨付貨人委員會：綠色航運政策助香港成航運公司首選

香港付貨人委員會對特區政府持積極主動的態度，加強香港作為國際海運及物流中心的地位感到欣喜。委員會主席林宣武表示：「我們期待香港海運及港口發展策略行動綱領落實推行，這將有助業界各持份者製訂發展策略，發揮最大的協同效應。」。他料施政報告內的綠色航運政策，有助香港成為航運公司首選。

他又說：「綠色議題在全球迅速發展，施政報告中綠色航運和綠色能源的政策，引證香港在這一目標邁出重要一步，將有助香港繼續成為航運公司的首選。」，他還指出：「特區政府在財務方面的支持，特別是在高增值專業服務方面，將增強香港對海運利益持份者的吸引力和競爭力。香港付貨人將受惠於香港的樞紐港口和海運中心地位。」

香港付貨人委員會更認為，施政報告對人才發展的持續支持也是至關重要的，他們很高興看到政府在這一目標作出承諾。林宣武指出，香港是一個成熟且運作良好的全球海運中心，政府和私營部門應更緊密合作，向業界和全球展示我們所有的優勢和好處。

在施政報告內，特首提到，運輸及物流局今年內將發表行動綱領，提升高端航運業務、助力綠色航運轉型、推動航運智能化和數字化，推進大灣區及國際航運界的交流協作。當中提到運輸及物流局下的「海運及港口發展專員」，會統籌政府部門及持份者，以產業導向推動航運發展，尤其海事法律、保險、船舶融資等優勢專業服務，與業界合作發展航運優勢；同時已為不同海運業服務推行稅務寬減措施；同時深化波羅的海國際航運公會和國際航運公會在港營運活動，強化香港作為國際海運企業及組織走進內地市場的通道角色。他亦提倡，與大灣區港口群共同強化師資交流，提供多地課程，加強海運人才培訓。

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