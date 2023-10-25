公司更於本月20日披露，原訂於本月3日的景程協議安排批準聆訊無限期延期、5日舉行的恒大協議安排批準聆訊無限期延期、16日及17日恒大協議安排及天基協議安排的批準聆訊取消等消息。

路透指，中國恒大至今仍未向高院提交新辯護文件，由於本月30日即將舉行的清盤聽證會，律師表示未能向法官表明正取得進展重整計劃，可能會增加清盤的機會。

報道引述消息人士指，高院指示中國恒大在上周中旬之前提交新文件。目前尚不清楚中國恒大是否會在未來幾天內，提出辯護意見或再次提出休會請求。

中國恒大原訂於9月底就其離岸債務重組計劃，進行債權人投票。惟上月公司證實主席許家印因涉嫌犯罪活動而接受調查時，加上恒大地產被立案而無法獲批準發行新票據等，令重組計劃被打亂。

雖然公司已表示，因應公司目前情況，及與其顧問及債權人協商，公司正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求，惟此後一直無對外公開披露新進展或詳情，但本月30日的清盤聽證會卻已迫在眉睫。

值得留意的是，以往高院法官陳靜芬已多次在聆訊上敦促恒大交出更具體債務重組方案，又多次質疑重組時間及可行性，又關注公司境外債務重組與境內債務重組的問題，因恒大九成資產均在內地等問題。

此外，據內媒報道，中國恒大、恒大地產等公司新增一則被執行人信息，執行標的2.69億餘元，涉及金融借款合同糾紛案件，執行法院為遼寧省大連市中級人民法院。

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