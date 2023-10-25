富時羅素指數政策亞太區總監杜婉明（Wanming Du）於媒體會面上表示，富時股票市場分類中，中國為二級新興市場（secondary emerging）的階段，若要進一步升至已發展的市場，須符合22個標準，惟中國目前尚未達標。她又指，富時羅素指數自2019年起在中國納入25%的公司，其在新興市場指數中佔約6%。