富時羅素指數政策亞太區總監杜婉明（Wanming Du）於媒體會面上表示，富時股票市場分類中，中國為二級新興市場（secondary emerging）的階段，若要進一步升至已發展的市場，須符合22個標準，惟中國目前尚未達標。她又指，富時羅素指數自2019年起在中國納入25%的公司，其在新興市場指數中佔約6%。
至於中美地緣政治愈趨緊張，部分中國企業遭美制裁，杜婉明指出，富時羅素設有處理制裁相關的指數政策，例如部分股票遭製裁而禁止投資者進行交易時，公司有概定規則指引而作篩選。她表示，公司集中關注中國市場的資金自由流動、「T+2」結算系統等篩選準則，故重新審視地緣政治緊張局勢因素並非其中一部分。
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