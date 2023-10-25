煤氣公司常務董事黃維義表示，整個集團包括本港和內地的團隊，將全力以赴配合特區政府落實有關政策。香港方面，公司會繼續推進已開展的氫能試驗項目，包括由商務總監—香港公用業務鄭曉光領導專責團隊跟進位於柴灣一個巴士車廠的管道提取氫氣項目，以及位於西貢，從現有煤氣管網提取氫氣發電，供電動車充電的試驗項目，配合政府的新能源發展策略，在促進氫能業務的同時，亦减少碳排放。鄭曉光指出，煤氣公司正與持份者磋商不同的氫能應用方案，會密切與政府溝通。

對於《施政報告》提出推動航空公司在香港注入可持續航空燃料(SAF)，煤氣公司將全力支持有關政策。煤氣有份投資的EcoCeres利用廢棄植物油和動物油脂製造SAF，正致力擴大產能，預計馬來西亞的新廠房兩年內落成後，連同目前已投產的內地廠房，SAF年產量將達到65萬噸，屆時有望為航空公司提供更多SAF。

此外，煤氣公司於內蒙古一個環保甲醇項目，正是利用廢舊輪胎生產綠色甲醇。鄭曉光表示，近月已開始有船運公司查詢煤氣公司環保甲醇的供應情況，而業界亦漸趨積極。黃維義期望，這些創新的可持續項目可為香港的低碳發展作出更大貢獻。

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