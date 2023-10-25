moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務 承諾雙11期間港澳集運翌日到達

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥公布，將聯同淘寶PLUS推出包郵、包退、包稅服務（包稅服務僅限台灣）。今年雙11期間，菜鳥向天貓淘寶海外的消費者承諾港澳集運次日達、新馬（新加坡、馬來西亞）集運五日達時效。

為保障今次雙11物流時效，菜鳥臨時擴容超過5萬平米集運倉和分撥中心、新增近1000組中港幹線車次和數千名倉庫臨時員工，全力應對旺季。

為應對雙11，菜鳥在港新增逾100家自提點，滿足消費者在期間的下單和提貨需求。同時，為提升淘寶香港站消費者的自提體驗，菜鳥在超過50家自提點提供周日營業、快遞拆包台、超重件存放、延長工作日營業時間等服務。

計及港澳台地區，菜鳥已在15個國家和地區的淘寶天貓消費者提供全鏈路的跨境電商物流服務，其中香港菜鳥累計用戶已突破260萬戶。

其他報道

老虎證券料施政報告措施鼓勵高頻交易者參與

富時羅素：中國股票仍處二級新興市場階段 關注資金自由流動多於地緣政治

中國恒大尚未提交最新辯護文件 恐面臨清盤危機

郭老太增持新地

2023施政報告丨付貨人委員會：綠色航運政策助香港成航運公司首選

萬科香港周銘禧: 政府新政策鞏固港競爭力

施政報告2023︱李家超否認下調股票印花稅想架空財政司司長

李寧第三季同店銷售錄單位數下降

全日沽空金額增9% 盈富沽空減37% 總基金單位降至兩周低

澳博衛星場殺數按月持平

人幣轉貶 恒指縮至僅升93點 科指10連陰8年最長 港交所8個月最大跌幅

富士康旗下企業遭內地當局調查 國台辦：對所有企業一視同仁

澳門旅遊局：9月入境客按年增3.1倍至逾230萬 海外客佔近5.5%

2023施政報告｜消息：政府不期望降印花稅大振成交 會檢討個別產品印花稅

2023施政報告｜港交所：籌備開發零售互惠基金綜合平台 歡迎港府降股票印花稅

滬深三大指數午後個別走 滬指兩連升 收漲0.46%

施政報告2023︱消息指股票印花稅下調幅度由特首決定 惡劣天氣下開市安排最快明夏實行

據報碧桂園境外美元債首次被宣告違約

銀河聯昌：減辣意料之內 維持對樓市中性看法

施政報告2023︱政府降股票印花稅至0.1% 惟港交所午後仍跌3%