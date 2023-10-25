為保障今次雙11物流時效，菜鳥臨時擴容超過5萬平米集運倉和分撥中心、新增近1000組中港幹線車次和數千名倉庫臨時員工，全力應對旺季。

為應對雙11，菜鳥在港新增逾100家自提點，滿足消費者在期間的下單和提貨需求。同時，為提升淘寶香港站消費者的自提體驗，菜鳥在超過50家自提點提供周日營業、快遞拆包台、超重件存放、延長工作日營業時間等服務。

計及港澳台地區，菜鳥已在15個國家和地區的淘寶天貓消費者提供全鏈路的跨境電商物流服務，其中香港菜鳥累計用戶已突破260萬戶。

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