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時富金融：正整合旗下經紀業務 拓金融科技業務AI解決方案

時富金融服務（0510）及時富投資（1049）聯合公布，將革新傳統金融服務，並拓展業務範圍，開發金融科技業務AI解決方案。時富投資將致力開發一個AI驅動交易平台，為新手及專業交易員提供對話界面及必要的全面協助，幫助雙方及時、全面及便捷地制定演算交易策略，簡化演算交易流程。該平台解決方案可加快交易決策，亦能確保精確性、數據支持的洞察及效率，為用戶帶來顯著競爭優勢。

集團又公布，由於國際投資者對於增投香港及內地市場持保守態度，投資者亦由股票轉投存款掛鈎產品，令大市陷入熊市氛圍，估值整體偏低。同時，經紀行業激烈的價格戰、大型銀行的主導地位日益增強，以及經濟前景黯淡，加劇香港經紀行業的困境，過去5年已有超過120家香港經紀公司停止業務。時富投資正積極審視各項計劃，整合旗下經紀業務為向財富管理客戶提供的增值服務，相信將是未來大勢所趨。

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