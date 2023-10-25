為全面鞏固香港的國際金融中心地位，專責小組亦就上市平台、市場架構、交易機制、與內地相互市場准入、推廣及投資者教育等範疇確定了多個範疇，以培育香港的國際金融中心地位。

總體來說，唐家成稱小組支持行政長官施政報告中提出的一系列措施，以增強香港的市場流動性、增強香港的競爭力，以及維持香港作為國際金融中心和資本市場的可持續性，包括將股票轉讓印花稅從目前的0.13%降低至0.1%，以期在11月底完成立法程序； 審查股票交易價差，以更好地反映市場狀況並減少買賣價差；香港交易所將於明年第二季徵詢市場意見； 降低市場數據費用，新的費用結構將於今年稍後實施；改革創業板；推動境外發行人上市、便利發行回購股份、惡劣天候下維持交易等。

在增強國際金融公司的競爭力方面，施政報告提出 推動人民幣櫃檯納入滬港通南向交易，並推動推出離岸內地國債期貨、深化大灣區金融合作、建立新平台，擴大基金發行範圍； 2024年上半年推出綠色金融科技概念驗證補貼計劃，推動香港綠色及永續金融發展及發展總部經濟等。

小組亦樂見實施資本投資者入境計劃、推出便利海外公司遷往香港的機制及成立重大發展項目融資辦公室等的建議獲接納。

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