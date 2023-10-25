新東方（9907）公在，截至今年8月底止第一財季淨營收按年上升47.7%至11億（美元，下同），經營利潤增163%至2.051億元，股東應佔淨利潤上升150.6%至1.65億元。Non-GAAP純利則為1.89億元，按年升126.2%。
期內出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長51.7%和26.6%，各項教育屬性新業務按年營收增長103.3%；智能學習系統及設備在約60個城市中採用，首季度活躍付費用戶約為18.1萬。
截至今年8月底，學校及學習中心的總數為793間，較去年同期增87間；學校總數為83間。
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