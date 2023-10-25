moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國鋁業上季多賺1.05倍至19.36億人民幣

中國鋁業（2600）公布截至今年9月底止第三季業績，期內純利為19.36億元人民幣（下同），按年升105.35%；營業收入按年下跌20.85%至543.42億元；每股基本盈利為0.111元，按年上升113.46%

首三季計，集團冶金氧化鋁產量按年下跌7.35%至1246萬噸；精細氧化鋁產量按年升6.19%至283萬噸；自產冶金氧化鋁外銷量就升7.84%至501萬噸。

中國鋁業今日收市報4元，升3.9%。

其他報道

新東方首財季多賺1.5倍至1.65億美元

唐家成：樂見政府接受小組多項建議 待當局決定是否公布全份報告

時富金融：正整合旗下經紀業務 拓金融科技業務AI解決方案

菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務 承諾雙11期間港澳集運翌日到達

煤氣：歡迎政府推出氫能應用時間表 準備好在港推可持續航空燃料

老虎證券料施政報告措施鼓勵高頻交易者參與

富時羅素：中國股票仍處二級新興市場階段 關注資金自由流動多於地緣政治

中國恒大尚未提交最新辯護文件 恐面臨清盤危機

郭老太增持新地

2023施政報告丨付貨人委員會：綠色航運政策助香港成航運公司首選

萬科香港周銘禧: 政府新政策鞏固港競爭力

施政報告2023︱李家超否認下調股票印花稅想架空財政司司長

李寧第三季同店銷售錄單位數下降

全日沽空金額增9% 盈富沽空減37% 總基金單位降至兩周低

澳博衛星場殺數按月持平

人幣轉貶 恒指縮至僅升93點 科指10連陰8年最長 港交所8個月最大跌幅

富士康旗下企業遭內地當局調查 國台辦：對所有企業一視同仁

澳門旅遊局：9月入境客按年增3.1倍至逾230萬 海外客佔近5.5%

2023施政報告｜消息：政府不期望降印花稅大振成交 會檢討個別產品印花稅

2023施政報告｜港交所：籌備開發零售互惠基金綜合平台 歡迎港府降股票印花稅

滬深三大指數午後個別走 滬指兩連升 收漲0.46%