中國鋁業（2600）公布截至今年9月底止第三季業績，期內純利為19.36億元人民幣（下同），按年升105.35%；營業收入按年下跌20.85%至543.42億元；每股基本盈利為0.111元，按年上升113.46%
首三季計，集團冶金氧化鋁產量按年下跌7.35%至1246萬噸；精細氧化鋁產量按年升6.19%至283萬噸；自產冶金氧化鋁外銷量就升7.84%至501萬噸。
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