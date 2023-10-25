不過，他指，對於下調股票印花稅率的幅度，業界仍感到失望。因為有關下調幅度只是恢復至上調之前的水平，考慮到其他市場如內地亦進一步減少稅花稅至單邊0.05%，以活躍資本市場、提振投資者信心。相對其他環球市場，香港股票印花稅仍是較高，影響環球競爭力。

由於現時港股情況，已反映投資者對市場的信心跌至谷底。他謂非常理解單獨依賴減免印花不能解決所有股票流動性問題，但面對業界當前的困境，加上地緣政治複雜的環境，政府更需要大膽去降低印花稅刺激股票市場，提振市場信心，再配合其他「組合拳」，相信可以重新吸引投資者回到港股市場。

另外，他亦感謝政府聆聽其建議，考慮引入私人投資者，共同發展「北部都會區」及交椅洲人工島，以應對項目發展所涉及的大量資金需求，減少對政府財政影響，確保政府財政健康。支持落實「資本投資者入境計劃，讓有興趣來港的人，透過投資3000萬元或以上的股票、基金以及債券等資產，可申請來港，他相信有助香港資產及財富管理，以及金融及相關專業服務發展。以及進一步強化離岸人民幣業務，深化大灣區金融合作，擴大香港金融機構在前海的業務範圍。

然而，他指，施政報告未有全面提及促進資本市場多元化，因為香港並非只有證券市場，要鞏固國際金融中心，政府亦應積極開拓其他金融服務範疇，包括商品期貨、債券、貴金屬、企業融資、基金、虛擬資產等，進一步豐富不同類型的金融產品及服務。 他亦對政府採納G19立法會議員的共同倡議，他認為，其中將二手居屋按揭擔保期，由30年放寛至50年，將有助促進二手居屋交易，並協助更多公屋市民及年輕人「上車」。

整體而言，他認為是次施政報告基本滿足了香港發展需要，亦反映政府有聆聽及接納社會的建議，以及在鞏固香港國際金融中心上，提出多個重要KPI以及發展政策，我期望相關政策盡快公佈細節及實施，並會持續監督及提出建議。