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領展：「愛・匯聚計劃」過去10年投放1.4億元推動社區持續發展

領展（0823）宣布，旗艦慈善及社區參與項目「愛・匯聚計劃」今年迎來十周年。十年來計劃以青少年培育、共融及活齡社區、以及環境可持續發展為支援範疇，支持創新及具成效的項目，見證夥伴成長並推動社區可持續發展。該該計劃迄今已投放1.4億元，資助逾180個項目，受惠社福機構及人次分別達84個及1600萬，覆蓋全港18區，頒發獎學金數量達1600個。

適逢「愛・匯聚計劃」十周年，領展舉辦「創匯聚」，為社福機構、社會企業及社創團隊提供平台探索協作方案，鼓勵各方善用其專業、資源及創意推動青少年培育項目發展，為社區創造更大價值。「創匯聚」的其中五份計劃書更獲邀在10月21日於領展可持續未來館舉辦的意念匯報日，在評審及公眾人士前介紹計劃書內容。結果由香港學生輔助會、始程及滾動的書的合作項目「你畫你本身的傳奇」，以最高評分總分勝出，獲得十萬元獎金。

領展主席聶雅倫表示，領展過去十年與不同的夥伴及持份者合作，透過『愛・匯聚計劃』投資社區，推動多個創新項目，並充份利用領展物業的核心優勢，擴大項目的社會效益，回應社區不斷變化的需求。他期望未來能繼續攜手前行，建設更美好的社區。

領展又指，「愛．匯聚計劃」亦自2015年成立的「領展大學生獎學金」 計劃，作為支持青少年培育的旗艦計劃。獎學金自成立以來合共投放3200萬元，提供1600個獎學金名額。得獎學生更可加入領展同學會，通過參加不同社交活動、社區服務及在職培訓，幫助他們拓闊視野，豐富大學生活。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉更表示，期望與領展繼續在不同社區發揮重要作用，推動社會創新，提升香港市民的福祉。