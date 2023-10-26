道瓊斯工業平均指數收跌105點，跌幅0.32%，報33035點。標普500指數收跌60點，跌幅1.44%，報4186點。納斯達克綜合指數收跌318點，或2.43%，報12821點。

Salesforce跌3.51%，報197.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而微軟升3.07%，報340.67元，貢獻道指66點。

科技股方面，蘋果收市報171.1元，跌1.34%，谷歌母公司Alphabet收市報125.61元，跌9.5%，亞馬遜收市報121.39元，跌5.57%，Facebook收市報299.53元，跌4.16%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報435點。德國DAX指數收漲0.09%，報14892點；法國CAC 40指數漲0.32%，報6915點；英國富時100指數收漲0.34%，報7414點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.17%，報6251點。

美國2年期債息曾升最多0.33%，高見5.129厘，是10月24日5.1312厘後最高。收市報5.1206厘，是10月19日後收市新高，當日報5.1585厘。連升2日，累計升0.0732厘，對上一次連升2日是10月17日。

美國10年期債息曾升最多2.92%，是10月17日後最大升幅，當日升幅為3.22%。高見4.9635厘，是10月23日5.0187厘後最高。收市報4.9549厘，是10月19日後收市新高，當日報4.9898厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至16.177基點，是10月23日11.024基點後最窄。收市報16.78基點，是10月20日後收市最窄，當日報16.373基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至51.297基點，是10月23日45.127基點後最窄。收市報52.553基點，是10月19日後收市最窄，當日報49.696基點。

道指曾跌最多0.46%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.71%。低見32989.72點，是10月24日32988.43點後最低。收市報33035.93點，是10月23日後收市新低，當日報32936.41點。

標指曾跌最多1.56%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見4181.42點，是6月1日4171.64點後最低。收市報4186.77點，是5月31日後收市新低，當日報4179.83點。

納指曾跌最多2.55%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見12804.3點，是5月26日12729.74點後最低。收市報12821.22點，是5月25日後收市新低，當日報12698.09點。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持碧桂園