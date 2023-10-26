美債息上升，債息倒掛收債，美股向下。以色列總理表示對加沙發動地面進攻為時不遠，紐油重返85美元上方。美國9月新建住宅銷量折年率創2022年2月以來最大增幅，高於預期。美國將公布第三季度GDP，預期增4.5%，創近兩年來最高。美國較長期國債近來遭遇的劇烈拋售令聯儲局量化緊縮政策成為市場焦點，有投資者猜測縮表可能會提前結束。隨著美日國債息差擴大，日圓兌美元跌破150，並創一年來最低水平，令日本當局干預風險上升。特朗普盟友約翰遜當選眾院議長。據報華為Mate 60 Pro手機的晶片系由中芯國際（0981）用ASML設備製造。
道瓊斯工業平均指數收跌105點，跌幅0.32%，報33035點。標普500指數收跌60點，跌幅1.44%，報4186點。納斯達克綜合指數收跌318點，或2.43%，報12821點。
Salesforce跌3.51%，報197.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而微軟升3.07%，報340.67元，貢獻道指66點。
科技股方面，蘋果收市報171.1元，跌1.34%，谷歌母公司Alphabet收市報125.61元，跌9.5%，亞馬遜收市報121.39元，跌5.57%，Facebook收市報299.53元，跌4.16%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報435點。德國DAX指數收漲0.09%，報14892點；法國CAC 40指數漲0.32%，報6915點；英國富時100指數收漲0.34%，報7414點。
納斯達克中國金龍指數收跌2.17%，報6251點。
美國2年期債息曾升最多0.33%，高見5.129厘，是10月24日5.1312厘後最高。收市報5.1206厘，是10月19日後收市新高，當日報5.1585厘。連升2日，累計升0.0732厘，對上一次連升2日是10月17日。
美國10年期債息曾升最多2.92%，是10月17日後最大升幅，當日升幅為3.22%。高見4.9635厘，是10月23日5.0187厘後最高。收市報4.9549厘，是10月19日後收市新高，當日報4.9898厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至16.177基點，是10月23日11.024基點後最窄。收市報16.78基點，是10月20日後收市最窄，當日報16.373基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至51.297基點，是10月23日45.127基點後最窄。收市報52.553基點，是10月19日後收市最窄，當日報49.696基點。
道指曾跌最多0.46%，是10月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.71%。低見32989.72點，是10月24日32988.43點後最低。收市報33035.93點，是10月23日後收市新低，當日報32936.41點。
標指曾跌最多1.56%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見4181.42點，是6月1日4171.64點後最低。收市報4186.77點，是5月31日後收市新低，當日報4179.83點。
納指曾跌最多2.55%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見12804.3點，是5月26日12729.74點後最低。收市報12821.22點，是5月25日後收市新低，當日報12698.09點。
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