個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.21%，折合報288.41元；阿里巴巴（9988）跌0.09%，折合報79.23元；美團（3690）升0.39%，折合報110.02元；匯控（0005）升0.59%，折合報58.79元；建行（0939）升0.05%，折合報4.48元。

道期現跌0.093%；標期現跌0.42%；納期現跌0.78%。日本東證指數現跌0.8%；韓國KOSPI指數現跌1.59%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.65%。

VIX指數隔晚升6.43%或1.22點，報20.19點。

紐油現升0.12%或0.1美元，報85.5美元；布油現升0.16%或0.15美元，報90.28美元；金價現升0.23%或4.72美元，報1984.44美元；LME 銅期貨隔晚跌0.24%或19.5美元，報8032美元。美國10年期債息現跌0.08%或0.0043厘，報4.9506厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，建行（0939）、中國人壽（2628）、中遠海運港口（1199）、中信銀行（0998）、中國中免（1880）、國航（0753）、招商證券（6099）等。

零跑（9863）溢價19%向Stellantis配股，最終持股或逾21%，籌85億。

領展（0823）：「愛・匯聚計劃」過去10年投放1.4億元推動社區持續發展。

中煤能源（1898）：第三季淨利潤485.31萬元按年跌18.5%。

東方海外（0316）執董兼行政總裁黃小文辭任，陳揚接任。

中信銀行（0998）副行長兼執董郭黨懷退休辭職。

中國鋁業（2600）上季多賺1.05倍至19.36億人民幣。

新東方（9901）首財季多賺1.5倍至1.65億美元。

時富金融（0510）：正整合旗下經紀業務，拓金融科技業務AI解決方案。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務，承諾雙11期間港澳集運翌日到達。

煤氣（0003）：歡迎政府推出氫能應用時間表，準備好在港推可持續航空燃料。

特步（1368）獲大股東增持，同日曾澄清配售傳聞。

中國恒大（3333）尚未提交最新辯護文件，恐面臨清盤危機。

新地（0016）大股東「郭老太」逾3200萬增持公司股份。

李寧（2331）第三季同店銷售錄單位數下降。

澳博衛星場殺數按月持平。

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