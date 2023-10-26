moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升31點 夜期高水73點 美期亞股跌 建行、中人壽等業績

美股向下，港股ADR升31點或0.19%，報17117點，即月恒指夜期升27點，報17158點，夜期高水73點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.21%，折合報288.41元；阿里巴巴（9988）跌0.09%，折合報79.23元；美團（3690）升0.39%，折合報110.02元；匯控（0005）升0.59%，折合報58.79元；建行（0939）升0.05%，折合報4.48元。

道期現跌0.093%；標期現跌0.42%；納期現跌0.78%。日本東證指數現跌0.8%；韓國KOSPI指數現跌1.59%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.65%。

VIX指數隔晚升6.43%或1.22點，報20.19點。

紐油現升0.12%或0.1美元，報85.5美元；布油現升0.16%或0.15美元，報90.28美元；金價現升0.23%或4.72美元，報1984.44美元；LME 銅期貨隔晚跌0.24%或19.5美元，報8032美元。美國10年期債息現跌0.08%或0.0043厘，報4.9506厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，建行（0939）、中國人壽（2628）、中遠海運港口（1199）、中信銀行（0998）、中國中免（1880）、國航（0753）、招商證券（6099）等。

零跑（9863）溢價19%向Stellantis配股，最終持股或逾21%，籌85億。

領展（0823）：「愛・匯聚計劃」過去10年投放1.4億元推動社區持續發展。

中煤能源（1898）：第三季淨利潤485.31萬元按年跌18.5%。

東方海外（0316）執董兼行政總裁黃小文辭任，陳揚接任。

中信銀行（0998）副行長兼執董郭黨懷退休辭職。

中國鋁業（2600）上季多賺1.05倍至19.36億人民幣。

新東方（9901）首財季多賺1.5倍至1.65億美元。

時富金融（0510）：正整合旗下經紀業務，拓金融科技業務AI解決方案。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務，承諾雙11期間港澳集運翌日到達。

煤氣（0003）：歡迎政府推出氫能應用時間表，準備好在港推可持續航空燃料。

特步（1368）獲大股東增持，同日曾澄清配售傳聞。

中國恒大（3333）尚未提交最新辯護文件，恐面臨清盤危機。

新地（0016）大股東「郭老太」逾3200萬增持公司股份。

李寧（2331）第三季同店銷售錄單位數下降。

澳博衛星場殺數按月持平。

 

其他報道

零跑溢價19%向Stellantis配股 最終持股或逾21% 籌85億

美債息上升 美股向下 道指跌105點

北水增持南方恆生科技 減持碧桂園