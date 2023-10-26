恒指今早低開0.21點或0.01%，報17085點，大市成交金額16億元；國指今早高開3點或0.07%，報5857點。恒生科技指數開市報3699點，跌0.03%。通訊服務、非必需消費品、金融、衛生保健股推低大市。上升股份比例為5.32%，下跌為4.77%，無升跌為89.9%。