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恒指低開0.21點 科指跌0.03% 李寧跌13.9% 零跑升11%

恒指今早低開0.21點或0.01%，報17085點，大市成交金額16億元；國指今早高開3點或0.07%，報5857點。恒生科技指數開市報3699點，跌0.03%。通訊服務、非必需消費品、金融、衛生保健股推低大市。上升股份比例為5.32%，下跌為4.77%，無升跌為89.9%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，24隻下跌，17隻無升跌。潤地（1109）升3.04%，報30.55元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌13.91%，報26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，16隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報22.75元，升1.34%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報55.85元，跌3.46%。

恒指10天線(17482.79點)跌穿20天線(17496.23點)。科指低於主要平均線。

維達（3331）第三季EBITDA升16% 首三季EBITDA跌29%。無成交，報19.68元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）開市報4.5元，升0.45%。中國人壽（2628）開市報10.84元，升0.37%。中遠海運港口（1199）無成交，報4.5元。中信銀行（0998）開市報3.53元，無升跌。中國中免（1880）開市報85.6元，升0.77%。國航（0753）開市報5.07元，升0.4%。招商證券（6099）無成交，報6.43元。

零跑（9863）溢價19%向Stellantis配股，最終持股或逾21%，籌85億。開市報41元，升11.41%。

領展（0823）：「愛・匯聚計劃」過去10年投放1.4億元推動社區持續發展。開市報35.85元，跌0.14%。

中煤能源（1898）：第三季淨利潤485.31萬元按年跌18.5%。開市報6.08元，無升跌。

東方海外（0316）執董兼行政總裁黃小文辭任，陳揚接任。無成交，報97.75元。

中信銀行（0998）副行長兼執董郭黨懷退休辭職。開市報3.53元，無升跌。

中國鋁業（2600）上季多賺1.05倍至19.36億人民幣。開市報3.96元，跌1%。

新東方（9907）首財季多賺1.5倍至1.65億美元。

時富金融（0510）：正整合旗下經紀業務，拓金融科技業務AI解決方案。無成交，報0.475元。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務，承諾雙11期間港澳集運翌日到達。開市報79.2元，跌0.13%。

煤氣（0003）：歡迎政府推出氫能應用時間表，準備好在港推可持續航空燃料。無成交，報5.47元。

特步（1368）獲大股東增持，同日曾澄清配售傳聞。開市報7元，跌1.13%。

中國恒大（3333）尚未提交最新辯護文件，恐面臨清盤危機。開市報0.23元，跌0.86%。

新地（0016）大股東「郭老太」逾3200萬增持公司股份。開市報79元，跌0.63%。

李寧（2331）第三季同店銷售錄單位數下降。見52周低26元，開市報26元，跌13.91%。

澳博衛星場殺數按月持平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.54元。美高梅中國（2282）無成交，報9.6元。澳博（0880）無成交，報2.7元。永利澳門（1128）無成交，報7.05元。銀河娛樂（0027）開市報44元，升0.11%。金沙中國（1928）開市報21.45元，升0.7%。

破頂股表現

破頂股包括，太睿國際控股（1010）創52周高，見3.69元，開市報3.69元，升3.36%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.69元，開市報3.69元，升3.36%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括恒大物業（6666）低見0.48元，開市報0.48元，跌2.04%；碧桂園（2007）低見0.68元，開市報0.68元，跌1.45%。

創52周低，其中包括，希望教育（1765）低見0.46元，開市報0.46元，無升跌；李寧（2331）低見26元，開市報26元，跌13.91%；保利協鑫（3800）低見1.26元，開市報1.26元，跌0.79%；中信資源（1205）低見0.32元，開市報0.32元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，WAC HOLDINGS（8619）開市報0.062元，升12.73%；零跑（9863）開市報41元，升11.41%；雍禾醫療（2279）開市報3.12元，升11.03%；大洋集團（1991）開市報0.198元，升10%；天立教育（1773）開市報2.5元，升9.65%；中國新電信（8167）開市報0.035元，升9.38%；ITE HOLDINGS（8092）開市報0.028元，升7.69%；思考樂教育（1769）開市報1.16元，升7.41%。

下跌異動股，包括，李寧（2331）見52周低26元，開市報26元，跌13.91%；衛龍（9985）開市報6.8元，跌6.34%；天任集團（1429）開市報0.05元，跌5.66%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.048元，跌4%；小鵬（9868）開市報55.85元，跌3.46%；太平洋航運（2343）開市報2.14元，跌3.17%。

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