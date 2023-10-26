報道引述消息指，野村東方國際證券的管理層今年稍早改組後，該公司已經裁員並有多名員工離職。

合資公司於疫情大流行前成立。野村中國委員會負責人Kenji Teshima表示，現在是重新評估業務和調整優先事項的好時機。他表示，中國的新冠疫情「嚴重限制了業務發展的能力」，此後市場環境發生了「巨大變化」。

報道引述消息指，雖然客戶和受管理的資產持續增長，但缺乏利潤引起內資股東擔憂。自2019年底成立以來，野村東方國際的獲利狀況不斷惡化。文件顯示，去年的損失增加了一倍多，達到創紀錄的2.25億元人民幣。

野村東方國際的員工人數在7月達到高峰281人，隨後在9月底降至259人。報道引述消息指，由於市場人員流動率較高，包括財富管理、合規和風險管理在內的多位部門負責人今年已離職，但隨後已被替換。

截至9月，野村東方國際管理的資產約160億元人民幣，較12月增長約48%。 同期帳戶數量增加近24%。

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