moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

野村在虧損擴大後 正全面評估內地業務

彭博社引述消指，野村在虧損大擴後正全面評估內地業務，四年前宣布將員工人數增加到500人、並在2023年底前成為一家獲得完整執照的證券公司之目標不太可能實現。

報道引述消息指，野村東方國際證券的管理層今年稍早改組後，該公司已經裁員並有多名員工離職。

合資公司於疫情大流行前成立。野村中國委員會負責人Kenji Teshima表示，現在是重新評估業務和調整優先事項的好時機。他表示，中國的新冠疫情「嚴重限制了業務發展的能力」，此後市場環境發生了「巨大變化」。

報道引述消息指，雖然客戶和受管理的資產持續增長，但缺乏利潤引起內資股東擔憂。自2019年底成立以來，野村東方國際的獲利狀況不斷惡化。文件顯示，去年的損失增加了一倍多，達到創紀錄的2.25億元人民幣。

野村東方國際的員工人數在7月達到高峰281人，隨後在9月底降至259人。報道引述消息指，由於市場人員流動率較高，包括財富管理、合規和風險管理在內的多位部門負責人今年已離職，但隨後已被替換。

截至9月，野村東方國際管理的資產約160億元人民幣，較12月增長約48%。 同期帳戶數量增加近24%。

 

其他報道

福特與UAW達成初步勞工協議 加薪25%

恒指低開0.21點 科指跌0.03% 李寧跌13.9% 零跑升11%

拜登據報周五與外長王毅會談

維達第三季EBITDA升16% 首三季EBITDA跌29%

港股ADR升31點 夜期高水73點 美期亞股跌 建行、中人壽等業績

零跑溢價19%向Stellantis配股 最終持股或逾21% 籌85億

美債息上升 美股向下 道指跌105點

北水增持南方恆生科技 減持碧桂園

 