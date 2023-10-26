Meta Platforms Inc.財務長Susan Li表示，受不確定性的經濟環境影響，「2024年的收入前景不確定」，言論打擊了投資者對廣告業務長期回升的期望，此外，公司亦計劃在虛擬實境和人工智能等新業務領域大舉投資。收市後時段先升後倒跌3.3%。第三季收入好過預期，對當前季度的業績指引符合預期。該股最初一度上漲超過5%。
Meta周三公布的業績似乎顯示該公司廣告業務正在從困境中復蘇。第三季度銷售額為342億美元，高過預期的335億美元。
Meta同時亦宣布降低2023年支出預期，至870億至890億美元，稱計劃中的支出將有一部分挪至2024年，比如新招聘職位以及基礎設施支出等。預計2024年的支出將增至940億至990億美元。聲明稱，其中大部分資金將用於繼續擴大技術基礎設施以運行複雜的人工智能和虛擬實境工具，並僱傭更多員工擔任「成本更高的技術職位」以開發這些產品。
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