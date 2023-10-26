報道引述消息指，在對恒大（3333）許家印進行犯罪調查後，北京方面正將調查範圍擴大到為恒大的風險行為提供便利的銀行家和金融機構。消息指，受到審查的人包括中國銀行（3988）前行長劉連舸。

報道指，上個月在與高級官員會面時，習近平明確表示，他希望不遺餘力地整頓房地產行業。報道引述消息指，習近平在會議上表示，他可以容忍房地產放緩導致的經濟成長放緩。 但他補充說，反腐敗必須進行到底。

中國銀行、恒大集團和國新辦沒有回應置評請求。

報道引述經濟學家指，擴大調查範圍雖然可能有助於監管機構了解中國房地產亂局，但可能會分散人們對穩定陷入困境的房地產行業的更實質措施的注意力。分析師表示，預計內地增長將更加疲弱，如果不採取更多措施重組開發商債務並提振對該行業的信心，就不能排除出現更廣泛的金融危機的可能性。

報道指，官員們對恒大20名最大債權人特別感興趣，其中包括國有銀行和一些由下級政府控制的銀行。本月早些時候，劉連舸因受賄和非法發放貸款被捕。

報道引述消息指，對劉的指控部分涉及該銀行向恒大提供貸款。他們表示，這項消息發布的時機旨在向各大銀行及其高管發出警告，警告他們對恒大集團和整個陷入困境的房地產行業的風險敞口。

另一間受到審查的銀行是恒大最大的貸款銀行中國民生銀行（1988）。該行較早前曾申請發行約 70 億美元的可轉換債券，以增強其資本基礎，但在交易所要求提供房地產借款人列入名單(包括那些已違約或有違約風險的借款人)後，該銀行以「資本市場環境」為由撤回了此次發行。報道引述消息指，民行從未提供過該資訊。

報道引述消息指，對許家印的調查預計將有助於當局調查民生銀行和其他銀行向恒大的貸款行為。民生銀行沒有回應該報查詢。

報道指，政府已經採取了一些零碎的措施來支持開發商並刺激購房，但沒有推出一項全面的計劃來協助開發商進行債務重組並讓銀行和其他利益相關者承擔損失。報道引述熟悉北京決策層的人士表示，缺乏全面債務重整計劃的部分原因是習近平本人的指示，即房地產業必須受到擠壓。報道引述消息指，因此，諸如呼籲北京增加支出來救助一些大型開發商或地方政府，然後讓他們交付未完工房屋等政策建議並沒有得到太大的支持。

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