港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.11點子至4.94929%。
港元現報7.8221元貶值3點子，曾貶值最多25點子，報7.8243元，亦曾升值最多3點子，報7.8215元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.41點子至4.28155%，是2023年10月24日後最高；1星期HIBOR升0.02點子至4.72417%；2星期HIBOR升0.07點子至4.81137%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.42點子至5.21208%；6個月期HIBOR升0.14點子至5.31208%；12個月期HIBOR升0.21點子至5.47131%。
美元指數現報106.763升值0.235點或0.22%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43939%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4742%，連續3日收窄，利差是2023年10月17日後最窄，當日差距為-0.4308%。
對上一次連續3日收窄，是2023年9月26日，當日利差報-0.0699%。
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