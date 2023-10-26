moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升0.11點子

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.11點子至4.94929%。

港元現報7.8221元貶值3點子，曾貶值最多25點子，報7.8243元，亦曾升值最多3點子，報7.8215元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.41點子至4.28155%，是2023年10月24日後最高；1星期HIBOR升0.02點子至4.72417%；2星期HIBOR升0.07點子至4.81137%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.42點子至5.21208%；6個月期HIBOR升0.14點子至5.31208%；12個月期HIBOR升0.21點子至5.47131%。

美元指數現報106.763升值0.235點或0.22%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43939%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4742%，連續3日收窄，利差是2023年10月17日後最窄，當日差距為-0.4308%。

對上一次連續3日收窄，是2023年9月26日，當日利差報-0.0699%。

其他報道

耀才許繹彬：減印花稅屬意料之內 對港股沒憧憬

華爾街日報：習近平正為內房爆煲尋找可指責的人

拜登警告中國 若在南海襲擊菲律賓船隻 美國將被迫干預

李家超籲市民勿過度追求物質生活

菲律賓將撤回中國融資建鐵路請求

蘋果據報計劃對AirPods進行全方位改革

IBM第三季收入增長4% 略勝預期

Meta：明年收入前景不確定 繼續投資AI、虛擬實境工具

SK海力士第三季收入降17% 較上季收窄

野村在虧損擴大後 正全面評估內地業務

福特與UAW達成初步勞工協議 加薪25%

恒指低開0.21點 科指跌0.03% 李寧跌13.9% 零跑升11%

拜登據報周五與外長王毅會談

維達第三季EBITDA升16% 首三季EBITDA跌29%

港股ADR升31點 夜期高水73點 美期亞股跌 建行、中人壽等業績

零跑溢價19%向Stellantis配股 最終持股或逾21% 籌85億

美債息上升 美股向下 道指跌105點

北水增持南方恆生科技 減持碧桂園