美股回軟美元上升，港股昨反彈後今早重拾弱勢，內地經濟、中美關係、以哈戰爭等憂慮基調仍在，美加息機會仍低至1.6%。美國今晚公布第三季GDP，港股收市後將公布香港9月進出口數字。恒指17000點關爭持，半日收於其下。
恒指今早低開0.21點，高位升88點，低位跌168點，高低波幅257點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為14.29%，下跌為34.36%，無升跌為51.33%。
恒指半日跌94點或0.55%，報16990點，大市成交金額421億元；國指跌27點或0.46%，報5826點。恒生科技指數收報3688點，跌0.34%。
藍籌股成交金額176.48億元，佔大市成交41.91%；科指成份股成交金額74.76億元，佔大市成交17.75%；國指成份股成交金額140.43億元，佔大市成交33.35%。
24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.12%，至79.33億元，佔大市成交18.83%。牛熊證成交金額30.89億元，增加0.2%；窩輪成交金額48.44億元，減少17.1%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。
藍籌28隻升，51隻下跌，1隻無升跌。萬洲（0288）升3.92%，收報4.51元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌18.54%，收報24.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報98.3元，升1.71%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報30.5元，跌6.44%。
恒指10天線(17473.36點)跌穿20天線(17491.52點)。科指低於主要平均線。
北水南下合計淨流入6.95億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入1.3億元人民幣，終止連續8日流出。
維達（3331）第三季EBITDA升16% 首三季EBITDA跌29%。收報19.36元，跌1.63%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）收報4.52元，升0.89%。中國人壽（2628）收報10.74元，跌0.56%。中遠海運港口（1199）收報4.45元，跌1.11%。中信銀行（0998）收報3.55元，升0.57%。中國中免（1880）創上市新低，見81.35元，收報81.45元，跌4.12%。國航（0753）收報5.1元，升0.99%。招商證券（6099）收報6.41元，跌0.31%。
零跑（9863）溢價19%向Stellantis配股，最終持股或逾21%，籌85億。收報33.4元，跌9.24%。
領展（0823）：「愛・匯聚計劃」過去10年投放1.4億元推動社區持續發展。收報35.4元，跌1.39%。
中煤能源（1898）：第三季淨利潤485.31萬元按年跌18.5%。收報6.02元，跌0.99%。
東方海外（0316）執董兼行政總裁黃小文辭任，陳揚接任。收報99.5元，升1.79%。
中信銀行（0998）副行長兼執董郭黨懷退休辭職。收報3.55元，升0.57%。
中國鋁業（2600）上季多賺1.05倍至19.36億人民幣。收報3.93元，跌1.75%。
新東方（9901）首財季多賺1.5倍至1.65億美元。創52周高，見52.5元，收報50.65元，升5.52%。
時富金融（0510）：正整合旗下經紀業務，拓金融科技業務AI解決方案。收報0.475元，無升跌。
阿里巴巴（9988）旗下菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務，承諾雙11期間港澳集運翌日到達。收報79.5元，升0.25%。
煤氣（0003）：歡迎政府推出氫能應用時間表，準備好在港推可持續航空燃料。收報5.42元，跌0.91%。
特步（1368）獲大股東增持，同日曾澄清配售傳聞。收報6.97元，跌1.55%。
中國恒大（3333）尚未提交最新辯護文件，恐面臨清盤危機。收報0.216元，跌6.9%。
新地（0016）大股東「郭老太」逾3200萬增持公司股份。收報78.75元，跌0.94%。
李寧（2331）第三季同店銷售錄單位數下降。見52周低23.7元，收報24.6元，跌18.54%。李寧曾跌最多21.52%，創上市以來最大跌幅，低見23.7元，是2020年7月15日23.5元後最低。
澳博衛星場殺數按月持平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.62元，升1.44%。美高梅中國（2282）收報9.75元，升1.56%。澳博（0880）收報2.69元，跌0.37%。永利澳門（1128）收報7.05元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報44元，升0.11%。金沙中國（1928）收報21.45元，升0.7%。
破頂股包括，德銀天下（2418）創上市新高，見2.2元，收報2.2元，升1.38%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.3元，收報10.14元，升0.8%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見14.34元，收報14.34元，升2.8%；途虎養車（9690）創上市新高，見33.7元，收報33.4元，升8.79%；新東方（9901）創52周高，見52.5元，收報50.65元，升5.52%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.89元，收報3.59元，升0.56%；聯合能源集團（0467）創52周高，見1.28元，收報1.27元，升4.96%；興業合金（0505）創52周高，見1.16元，收報1.09元，跌3.54%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.38元，收報0.36元，升12.5%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.89元，收報3.59元，升0.56%；德林控股（1709）創52周高，見4.14元，收報4.05元，跌0.98%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9.03元，收報8.9元，跌0.45%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1元，收報0.97元，無升跌。
60隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.58元，收報3.59元，跌2.71%；恒大物業（6666）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；合景悠活（3913）低見0.46元，收報0.46元，跌3.16%；金科服務（9666）低見7.96元，收報7.97元，跌2.57%；萬科（2202）低見7.47元，收報7.49元，跌3.48%；雅居樂（3383）低見0.74元，收報0.75元，跌5.06%；奧園（3883）低見0.152元，收報0.157元，跌7.65%；旭輝（0884）低見0.192元，收報0.197元，跌5.29%；SOHO中國（0410）低見0.79元，收報0.8元，跌1.23%；當代置業（1107）低見0.039元，收報0.039元，跌15.22%。
86隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.226元，收報0.228元，跌5%；希望教育（1765）低見0.455元，收報0.46元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.89元，收報0.89元，跌4.3%；九毛九（9922）低見8.39元，收報8.42元，跌2.32%；希慎（0014）低見14.28元，收報14.3元，跌1.11%；長實集團（1113）低見38.35元，收報38.85元，跌0.13%；嘉華國際（0173）低見2.04元，收報2.04元，跌2.86%；海豐國際（1308）低見11.44元，收報11.62元，跌2.52%；中遠海發（2866）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；京東健康（6618）低見33元，收報33.15元，跌1.78%。
異動股
上升異動股，包括，寶沙發展（1069）收報0.097元，升64.41%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.077元，升40%；智紡國際控股（8521）收報0.335元，升31.37%；雍禾醫療（2279）收報3.48元，升23.84%；TBKS HLDGS（1960）收報0.445元，升23.61%；YGM TRADING（0375）收報1.28元，升19.63%；格林國際控股（2700）收報0.31元，升19.23%；中國寶力科技（0164）收報0.65元，升18.18%；中國升海集團（1676）收報1.34元，升16.52%；迪米生活控股（1667）收報0.15元，升15.38%；稀鎂科技（0601）收報0.305元，升15.09%。
下跌異動股，包括，新礦資源（1231）收報0.45元，跌23.73%；光正教育（6068）收報0.101元，跌22.9%；懶豬科技（8379）收報0.105元，跌19.23%；美亞娛樂資訊（0391）收報0.145元，跌18.99%；中國新電信（8167）見52周低0.025元，收報0.026元，跌18.75%；李寧（2331）見52周低23.7元，收報24.6元，跌18.54%；大健康國際（2211）收報0.134元，跌18.29%。
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