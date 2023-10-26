美股回軟美元上升，港股昨反彈後今早重拾弱勢，內地經濟、中美關係、以哈戰爭等憂慮基調仍在，美加息機會仍低至1.6%。美國今晚公布第三季GDP，港股收市後將公布香港9月進出口數字。恒指17000點關爭持，半日收於其下。