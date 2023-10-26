第三季收入上升6%至44億元，按固定匯率基準計算則按年上升7%。淨利息收入上升20%（按固定匯率基準計算）至24億元；其他收入減少5%（按固定匯率基準計算）至20億元。淨息差按正常基準計算為1.67%，較第二季略為下降4個基點；列賬基準淨息差為1.63%，當中4個基點來自一次性調整。金融市場業務收入下跌8%（按固定匯率基準計算），倘撇除2022年第三季度按市價計值之負債的2,800萬元收益則下跌6%。財富管理業務上升18%（按固定匯率基準計算），受惠於吸納富裕客戶的能力繼續保持強勁。

調整營業支出27.7億美元，低過預期的28.1億美元。經調整信貸減值2.94億美元。普通股一級資本充足率13.9%，低過預期的14%。調整後有形股本回報率7%。

集團行政總裁Bill Winters表示，第三季業績表現穩健，去年制定的五項策略性行動繼續取得重大進展。財富管理業務繼續復蘇，實現雙位數收入增長，而金融市場業務與去年同期的強勁表現相比仍保持韌力。維持高流動性及良好的資本水平，普通股權一級資本比率接近目標範圍的頂端，有信心可實現2023年的財務目標，包括有形股東權益回報達10%。

其他報道

極兔速遞IPO以12元定價 一手中籤率100%

恒指半日跌94點 科指跌0.34% 李寧跌18% 南、北水轉流入

中遠海運港口第三季盈利倒退4%至8331萬美元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升0.11點子

耀才許繹彬：減印花稅屬意料之內 對港股沒憧憬

華爾街日報：習近平正為內房爆煲尋找可指責的人

拜登警告中國 若在南海襲擊菲律賓船隻 美國將被迫干預

李家超籲市民勿過度追求物質生活