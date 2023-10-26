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渣打第三季轉蝕 業績遜預期

渣打（2888）公布，第三季轉蝕3500萬美元，去年同期賺10.87億美元；經調整除稅前利潤13.2億美元，低過預期的15億美元。經調整經營收入44.0億美元，低過預期的的45.1億美元。淨息差1.63%，低過預期的1.73%。半日收報66.3元，跌1.6%。

第三季收入上升6%至44億元，按固定匯率基準計算則按年上升7%。淨利息收入上升20%（按固定匯率基準計算）至24億元；其他收入減少5%（按固定匯率基準計算）至20億元。淨息差按正常基準計算為1.67%，較第二季略為下降4個基點；列賬基準淨息差為1.63%，當中4個基點來自一次性調整。金融市場業務收入下跌8%（按固定匯率基準計算），倘撇除2022年第三季度按市價計值之負債的2,800萬元收益則下跌6%。財富管理業務上升18%（按固定匯率基準計算），受惠於吸納富裕客戶的能力繼續保持強勁。

調整營業支出27.7億美元，低過預期的28.1億美元。經調整信貸減值2.94億美元。普通股一級資本充足率13.9%，低過預期的14%。調整後有形股本回報率7%。

集團行政總裁Bill Winters表示，第三季業績表現穩健，去年制定的五項策略性行動繼續取得重大進展。財富管理業務繼續復蘇，實現雙位數收入增長，而金融市場業務與去年同期的強勁表現相比仍保持韌力。維持高流動性及良好的資本水平，普通股權一級資本比率接近目標範圍的頂端，有信心可實現2023年的財務目標，包括有形股東權益回報達10%。

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