據內地券商華泰證券指，李寧今年第三季全渠道零售流水同增中單位數，低于該行低雙位數的預期，主因渠道竄貨拖累其批發和線上渠道增長；期末渠道庫銷比從2023年第二季末的3.8倍，增加至約5倍，公司將在第四季增加零售折扣以盡量推動渠道庫存回歸健康，並儘快控制渠道竄貨問題，預計下半年的批發收入增速將因此被拖累。

該行又引述管理層下調今年收入指引至同比增長個位數，此前為10-20%中段，預計全年毛利率按年改善面臨壓力，又預計收入增速放緩也將給經營槓桿帶來負面影響。該行下調李寧目標價30%至42.2元，評級為買入。

至於國盛證券則指，在批發方面，李寧的2023年第三季批發渠道流水按年增長低單位數，其中同店下降10%-20%低段，竄貨問題致使門店成交率受到一定影響。至於電商方面，第三季的電商渠道流水/同店按年均下滑低單位數，其主要原因包括2022年第三季基數較高﹔竄貨問題在電商渠道表現較為明顯，低價產品的銷售對公司自有的天貓、京東等平台造成一定影響﹔以及折扣按年仍有差距，出於清理庫存的需要，預計第三季電商渠道銷售折扣按年仍有一定缺口。

國盛指，李寧2023 年前三季度在終端消費環境的波動態勢下，公司銷售表現受到一定影響，第四季公司將業務重點聚焦在庫存去化，該行判斷在內外部環境的壓力下，2023年業績或將有所下滑。然而該行認為公司短期的多項舉措，其本質旨在實現長期健康增長，並預計隨著渠道庫存問題的解決，2024年公司有望重新回到良性健康增長的軌道上來。該行維持公司「買入」評級。

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