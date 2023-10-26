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安永：減股票印花稅可短期提升市場流動性

特首李家超昨日宣讀新一份施政報告，安永會計師事務所回應，報告積極配合國家發展策略，並重點圍繞經濟及民生議題制定施政藍圖。其中針對股市方面措施，安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯認為，把股票印花稅下調至0.1%，短期內對提升市場流動性有幫助。

他又表示，GEM改革將可吸引較小型的高增長科研企業來港上市，並降低上市成本。他建議監管機構進一步研究將GEM及北交所股份納入互聯互通計劃的可能性，促進兩地股市融合；長期競爭力方面，他認為香港作為國際金融中，必須加強與國際市場的聯繫，增加與內地、中東及東南亞交易所的互聯互通，吸引海外上市企業來港雙重上市或第二上市，吸納海外資金。

至於樓市減辣方面，安永香港及澳門區稅務主管鄭傑燊認為，將可吸引部份本港市民買樓收租，適度刺激樓市，對政府的物業稅稅收收入亦有正面影響；另外外來人才買家印花稅實施『先免後徵』安排，相信可配合香港吸引人才的政策，為樓市注入新資金。

安永大灣區諮詢服務主管陳永誠則表示，施政報告提及將分階段設立人工智能超算中心、推進「新型工業化」，以及通過推動研發及成果轉化，支援初創企業及推動不同產業發展，都是很實在的舉措，通過推動創科發展，為本港經濟及產業帶來新動力，認為今次施政報告反映政府希望藉科技創新發展，提升香港競爭力以及改善民生的決心。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒認為，今次施政報告內容，既有整體提振經濟、增強發展動能措施，也有多項紓解民困、改善民生的措施。其中科技創新發展貫穿整份報告，體現政府希望藉助科技提升香港長期競爭力及改善民生戰略。報告中又提出建設國際 專上教育樞紐、發展應用科學大學、擴大職業人才庫、加強STEAM教育、教學支援， 以及繼續落實及完善《青年發展藍圖》，將進一步為青年提供學業、就業、創業、置業的實際幫助，為他們成長成才創造更多機會。

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