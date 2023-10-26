德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，《施政報告》中提出多項旨在強化鞏固股票市場競爭力的措施，包括下調股票印花稅至0.1%、檢討股票買賣價差、降低市場資訊費用等，相信有助提高股票市場的交投活動，並提振市場氣氛。

歐振興表示，「就政府致力推動香港綠色及可持續金融發展，拓闊綠色金融科技的生態圈而言，我們建議GEM市場改革可涵蓋綠色科技及綠色金融科技企業融資的便利舉措，以善用香港集資平台的優勢並支持大灣區的綠色建設及發展，更好打造香港為綠色金融科技樞紐及可持續發展領域的區域領導地位」。

歐振興表示，「鑒於香港與東盟、中東等市場在經貿和金融領域的交流及拓展不斷加強，並積極爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），我們認為香港在保持國際離岸人民幣業務中心地位的同時，其資本市場可以發展成為該等地區的共同市場，以在全球激烈的金融市場競爭中脫穎而出。港交所亦可充份借助其與內地資本市場的緊密聯繫，加大力度與其他國際交易所簽署合作備忘錄及落實所列的各項合作。這一戰略舉措將深化香港資本市場的國際聯繫，吸引更多不同地區投資者和潛在發行人，從而加強香港作為卓越的全球融資中心的角色」。

德勤建議政府通過多元化人民幣計價金融產品，引入更多新的人民幣計價股票、債券、基金、保險和衍生產品等，也可考慮允許家族辦公室以財富管理為目的，利用以數字人民幣為代表的央行數碼貨幣（CBDC）和多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）進行海外投資，以支持香港打造成亞洲家族辦公室樞紐。在此基礎上，德勤建議可推出「家族辦公室跨境通」試點，並與其他現有的金融市場互聯互通機制發揮協同效應，持續深化內地與本港的金融合作。

《施政報告》提出與廣東省商討在大灣區以先行先試方式，簡化內地個人數據流動到香港的合規安排。德勤相信有關安排將幫助香港金融業拓展大灣區業務。在此基礎之上，德勤建議政策制定部門、金融機構和專業服務機構可定期舉行諮詢會議，幫助業界及時了解政策部門在制定數據相關政策規定的主要原則和考量，並提供清晰指引，幫助金融機構推動並優化其數碼化轉型。

就多項吸引投資的稅務措施方面，德勤相信放寬規定可吸引更多海外人才來港，並為他們提供平台，協助他們尋找在港工作和居留的機會。

同時，亦期望當局進一步完善其他與知識產權相關的稅務規則，包括允許從關聯方獲得的知識產權的成本扣除或攤銷，以及擴大可獲得更多扣除的研發範圍，以吸引正在考慮將知識產權中心遷至香港或在香港擴大知識產權中心的納稅人。

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