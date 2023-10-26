平台調查發現，77%消費者認為品牌需要改進如何回報消費者的購物行為，亦有55%消費者表示，品牌的忠誠計劃很少提供他們實際需要或使用的東西。Adyen表示，零售商應策略性地利用支付數據，制定促銷活動、服務和體驗。此外，由於銷售旺季客戶的耐心尤為有限，零售商亦應充分利用節日銷售機會，鼓勵消費者在旺季後成為忠誠客戶。

Adyen香港區主管鄧啓俊指出，以往傳統零售商線下及線下各有支付款式，平台可幫助零售商整合，為消費者帶來統一的體驗。香港而言，受近日宏觀經濟影響，加上旅客消費模式與以往有所改變，購物行為亦較為審慎，建議零售商可提升服務，例如針對消費者喜好推出推廣活動，零售商亦可從中節省推廣成本。

他表示，現時平台已整合全球逾200個支付方式，當客戶有意擴展業務至其他市場，平台可為客戶提供支付相關的資訊，為其開通熱門的支付方式。他又稱，現時虛擬貨幣的風險仍較大，未見商務客戶有很大需求。

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