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恒指收市跌40點 李寧跌20% 南北水轉流入 渣打見6年最大跌幅 匯控5個月低

港股表現反覆，今早高開後半日倒跌收場，而在內地臨收市升幅擴大下，恒指亦一度倒升，不過，環球股市均處於業績期，美科技股拖累美期跌幅擴大，歐洲亦受聯合利華、WPP、Mercedes-Benz、渣打等拖累，指數普遍跌逾1%。而港股亦出現業績見光死，渣打（2888）績後曾跌最多12.17%，見逾6年最大跌幅，連帶匯控（0005）亦於3點後急插至5個月新低。不過，內地股市上升，南水轉流入，終止連續8日流出，而恒指下跌，國指、科指上升，獲北水轉流入支持。市場觀望美國GDP、中美本周會面情況、以哈戰爭情況。

恒指今早低開0.21點，高位升88點，低位跌168點，高低波幅257點。金融、衛生保健、地產、通訊服務股推低大市。上升股份比例為20.89%，下跌為35.65%，無升跌為43.45%。

恒指收市跌40點或0.24%，報17044點，大市成交金額808億元，較上日減少15.36%，是10月17日635.4億元成交後最少；國指升5點或0.1%，報5859點。恒生科技指數收報3712點，升0.31%。

藍籌股成交金額176.48億元，佔大市成交21.84%；科指成份股成交金額74.76億元，佔大市成交9.25%；國指成份股成交金額140.43億元，佔大市成交17.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.12%，至79.33億元，佔大市成交18.83%。牛熊證成交金額30.89億元，增加0.2%；窩輪成交金額48.44億元，減少17.1%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，50隻下跌，1隻無升跌。華潤電力（0836）升4.13%，收報14.62元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌20.7%，收報23.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報27.15元，升2.65%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報30.5元，跌6.44%。

恒指10天線(17478.74點)跌穿20天線(17494.2點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入22.27億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入12.27億元人民幣，終止連續8日流出。

午後消息股表現

北京控股（0392）：戴小鋒辭任執董兼主席 楊治昌接任。收報26.3元，跌0.57%。

渣打（2888）第三季轉蝕 業績遜預期。收報59.75元，跌11.35%。渣打曾跌最多12.17%，是2016年6月24日後最大跌幅，當日跌幅為13.64%。低見59.2元，是4月3日58.9元後最低。收市報59.75元，是3月31日後收市新低，當日報59.4元。連跌5日，累計跌11.35元，對上一次連跌5日是5月5日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年12月7日。

匯控（0005）曾跌最多3.17%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.39%。低見56.6元，是5月2日56.25元後最低。收市報57.1元，是4月28日後收市新低，當日報56.15元。連跌5日，累計跌5.150002元，對上一次連跌5日是8月18日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是10月17日。

中遠海運港口（1199）第三季盈利倒退4%至8331萬美元。收報4.51元，升0.22%。

今早及隔晚消息股表現

維達（3331）第三季EBITDA升16% 首三季EBITDA跌29%。收報19.42元，跌1.32%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建行（0939）收報4.52元，升0.89%。中國人壽（2628）收報10.74元，跌0.56%。中信銀行（0998）收報3.55元，升0.57%。中國中免（1880）創上市新低，見80.5元，收報82.35元，跌3.06%。國航（0753）收報5.1元，升0.99%。招商證券（6099）收報6.41元，跌0.31%。

零跑（9863）溢價19%向Stellantis配股，最終持股或逾21%，籌85億。曾升最多11.5%，收報33.4元，跌9.24%。

領展（0823）：「愛・匯聚計劃」過去10年投放1.4億元推動社區持續發展。收報35.4元，跌1.39%。

中煤能源（1898）：第三季淨利潤485.31萬元按年跌18.5%。收報6.12元，升0.66%。

東方海外（0316）執董兼行政總裁黃小文辭任，陳揚接任。收報99.5元，升1.79%。

中信銀行（0998）副行長兼執董郭黨懷退休辭職。收報3.55元，升0.57%。

中國鋁業（2600）上季多賺1.05倍至19.36億人民幣。收報4元，無升跌。

新東方（9901）首財季多賺1.5倍至1.65億美元。創52周高，見52.5元，收報50.65元，升5.52%。

時富金融（0510）：正整合旗下經紀業務，拓金融科技業務AI解決方案。收報0.475元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥伙淘寶PLUS推出包郵包退服務，承諾雙11期間港澳集運翌日到達。收報79.5元，升0.25%。

煤氣（0003）：歡迎政府推出氫能應用時間表，準備好在港推可持續航空燃料。收報5.42元，跌0.91%。

特步（1368）獲大股東增持，同日曾澄清配售傳聞。收報6.97元，跌1.55%。

中國恒大（3333）尚未提交最新辯護文件，恐面臨清盤危機。收報0.216元，跌6.9%。

新地（0016）大股東「郭老太」逾3200萬增持公司股份。收報78.75元，跌0.94%。

李寧（2331）第三季同店銷售錄單位數下降。見52周低23.7元，收報24.6元，跌18.54%。李寧曾跌最多21.52%，創上市以來最大跌幅。低見23.7元，是2020年7月15日23.5元後最低。收市報23.95元，是2020年6月29日後收市新低，當日報23.9元。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月18日。

安踏（2020）曾跌最多6.06%，是6月21日後最大跌幅，當日跌幅為7.08%。低見85.3元，是10月9日84.25元後最低。收市報85.95元，是10月10日後收市新低，當日報85.8元。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月5日。

澳博衛星場殺數按月持平。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.62元，升1.44%。美高梅中國（2282）收報9.75元，升1.56%。澳博（0880）收報2.69元，跌0.37%。永利澳門（1128）收報7.05元，無升跌。銀河娛樂（0027）收報44元，升0.11%。金沙中國（1928）收報21.45元，升0.7%。

破頂股表現

破頂股包括，德銀天下（2418）創上市新高，見2.22元，收報2.2元，升1.38%；長城汽車（82333）創上市新高，見10.3元，收報10.22元，升1.59%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1050元，收報1050元，升0.08%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見14.34元，收報14.27元，升2.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1093.15元，收報1093.15元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.85元，收報537.85元，升0.05%；途虎養車（9690）創上市新高，見33.7元，收報32.7元，升6.51%；新東方（9901）創52周高，見52.5元，收報50.65元，升5.52%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.89元，收報3.59元，升0.56%；聯合能源集團（0467）創52周高，見1.28元，收報1.27元，升4.96%；興業合金（0505）創52周高，見1.16元，收報1.09元，跌3.54%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.38元，收報0.36元，升12.5%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3.89元，收報3.59元，升0.56%；德林控股（1709）創52周高，見4.14元，收報4.1元，升0.24%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；九興控股（1836）創52周高，見9.03元，收報8.89元，跌0.56%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1元，收報0.97元，無升跌。

破底股方面

70隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.58元，收報3.59元，跌2.71%；恒大物業（6666）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；合景悠活（3913）低見0.46元，收報0.46元，跌3.16%；金科服務（9666）低見7.96元，收報7.97元，跌2.57%；萬科（2202）低見7.47元，收報7.49元，跌3.48%；雅居樂（3383）低見0.74元，收報0.75元，跌5.06%；奧園（3883）低見0.152元，收報0.157元，跌7.65%；旭輝（0884）低見0.192元，收報0.197元，跌5.29%；SOHO中國（0410）低見0.79元，收報0.8元，跌1.23%；當代置業（1107）低見0.039元，收報0.039元，跌15.22%。

115隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.226元，收報0.228元，跌5%；希望教育（1765）低見0.455元，收報0.46元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.89元，收報0.89元，跌4.3%；九毛九（9922）低見8.39元，收報8.42元，跌2.32%；希慎（0014）低見14.28元，收報14.3元，跌1.11%；長實集團（1113）低見38.35元，收報38.85元，跌0.13%；嘉華國際（0173）低見2.04元，收報2.04元，跌2.86%；海豐國際（1308）低見11.44元，收報11.72元，跌1.68%；中遠海發（2866）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；京東健康（6618）低見32.75元，收報33.5元，跌0.74%。

異動股

上升異動股，包括，寶沙發展（1069）收報0.097元，升64.41%；中國鋁罐（6898）收報0.54元，升28.57%；保集健康（1246）收報0.144元，升26.32%；富譽控股（8269）收報0.123元，升24.24%；酷派集團（2369）收報0.068元，升23.64%；智紡國際控股（8521）收報0.315元，升23.53%；保寶龍科技（1861）收報1.79元，升20.95%；中國升海集團（1676）收報1.39元，升20.87%；YGM TRADING（0375）收報1.28元，升19.63%；泰和小貸（1915）收報0.71元，升18.33%；中國寶力科技（0164）收報0.65元，升18.18%。

下跌異動股，包括，中國金石（1380）創上市新低，見0.1元，收報0.365元，跌58.52%；均安控股（1559）收報0.094元，跌41.25%；方圓生活服務（9978）創上市新低，見0.062元，收報0.067元，跌25.56%；光正教育（6068）收報0.101元，跌22.9%；光正教育（6068）收報0.102元，跌22.14%；李寧（2331）見52周低23.7元，收報23.95元，跌20.7%；李寧（82331）創上市新低，見22.5元，收報22.5元，跌20.49%；美亞娛樂資訊（0391）收報0.145元，跌18.99%；李寧（2331）見52周低23.7元，收報24.6元，跌18.54%。

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