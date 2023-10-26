據包括《証券時報網》、《澎湃新聞》等多間內媒報道，作為滴灌通創辦人的李小加和行政總裁張高波昨日召開線上交流會，對經營模式、合作方式、監管等一系列問題作回應。

李小加指「並不知道P2P到底是甚麼，也不知道中文翻譯是甚麼意思，初心就是想做不一樣的事，連接國際大資本和中國小企業，我不只是想做資金的生意，而是要建立一個新的市場（交易所），中國徹底的數字化革命讓這種想法有了實現的可能。」

李小加解釋，每日收入分成合約（Daily Revenue Contract）作為一個以數字化賦能的全新資產類別，讓投資者能夠實現直接、分散地投資於中國大量的小微實體門店，並每天分享透明、安全的投資回報。因為中國的數字化讓店內賬戶系統可被隨時監測。

他指，國內外市場上除了債和股外，還有其他的投資方式。滴灌通本質是開店做生意的合約模式。業主、開店者和滴灌通三方一起開店做生意，即業主出店鋪，滴灌通出錢、開店者出力運營管理，這是一種聯營模式。

非股非債方面，張高波表示，滴灌通可以說是RBF（Revenue Based Financing），特點是不分享利潤，而是分享收入﹔非永續分享利益，優先分享，到期離場；融資用途受限，只用於投入產生現金流的經營行為中；RBF無抵押無擔保，是投資而不是債權。

李小加指，滴灌通目的就是要把國際大資本帶入小微企業中，故很清楚不能用股權投資方式把國際資金帶入中國小微企業，因為工商變更手續會很麻煩﹔其次亦不能以債的方式去貸款給中小企業，因為滴灌通不要求小店提供擔保，如果虧了亦不用還的。

據公開資料，滴灌通是一家以投資內地實體連鎖店為主，再以連鎖店每日的營業額進行分成的合約方式收取回報的創業公司，截至目前，滴灌通已經投資了超10000家店鋪。

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