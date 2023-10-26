港交所前行政總裁李小加創立的「滴灌通」近期遭加華資本創始人兼董事長宋向前在朋友圈發文質疑其運營模式，指滴灌通的每日收入分成合約模式「本質上還是個高利貸，是個升級版的P2P」，又質疑「滴灌通三地跨境結構的投資模式存在法律和監管漏洞」等，事件引起市場關注，亦將滴灌通推上風口浪尖。
據包括《証券時報網》、《澎湃新聞》等多間內媒報道，作為滴灌通創辦人的李小加和行政總裁張高波昨日召開線上交流會，對經營模式、合作方式、監管等一系列問題作回應。
李小加指「並不知道P2P到底是甚麼，也不知道中文翻譯是甚麼意思，初心就是想做不一樣的事，連接國際大資本和中國小企業，我不只是想做資金的生意，而是要建立一個新的市場（交易所），中國徹底的數字化革命讓這種想法有了實現的可能。」
李小加解釋，每日收入分成合約（Daily Revenue Contract）作為一個以數字化賦能的全新資產類別，讓投資者能夠實現直接、分散地投資於中國大量的小微實體門店，並每天分享透明、安全的投資回報。因為中國的數字化讓店內賬戶系統可被隨時監測。
他指，國內外市場上除了債和股外，還有其他的投資方式。滴灌通本質是開店做生意的合約模式。業主、開店者和滴灌通三方一起開店做生意，即業主出店鋪，滴灌通出錢、開店者出力運營管理，這是一種聯營模式。
非股非債方面，張高波表示，滴灌通可以說是RBF（Revenue Based Financing），特點是不分享利潤，而是分享收入﹔非永續分享利益，優先分享，到期離場；融資用途受限，只用於投入產生現金流的經營行為中；RBF無抵押無擔保，是投資而不是債權。
李小加指，滴灌通目的就是要把國際大資本帶入小微企業中，故很清楚不能用股權投資方式把國際資金帶入中國小微企業，因為工商變更手續會很麻煩﹔其次亦不能以債的方式去貸款給中小企業，因為滴灌通不要求小店提供擔保，如果虧了亦不用還的。
據公開資料，滴灌通是一家以投資內地實體連鎖店為主，再以連鎖店每日的營業額進行分成的合約方式收取回報的創業公司，截至目前，滴灌通已經投資了超10000家店鋪。
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