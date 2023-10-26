行政長官李家超昨在《施政報告》將股票交易印花稅稅率，從0.13%下調至0.1%。財政司司長陳茂波回應指，下調股票印花稅是官員與行政長官討論後的集體決定。
對於是否可以再下調股票交易印花以刺激交投量，陳茂波認為，不能以單一措施達到效果。他指股市成交量受多方因素影響，除了印花稅等交易費用，也受投資獲利預期，本港、內地、全球經濟環境，地緣政治帶動短期投資情緒和資金流向影響。
陳茂波指，政府提振流動性除了降低印花稅等減低交易費用措施，也有包括市場結構、交易機制、吸引國際企業和資金等多方向措施，處理流動性問題，需要整全地檢視。回應今年港股新股上市減少，陳茂波表示今年香港股市表現一般，自然影響上市量，因此當局以多方措施，推動國際公司和資金來港，以提高流動性，對股價有支持，增加企業來港上市的意願。
對於今年施政報告似乎集中開拓東盟和中東新市場，是否忽略現有歐美成熟市場，陳茂波指外資因地緣政治或各種原因在港有入有出，不需要介意短期變動，當局開拓新市場同意也重視鞏固傳統市場。他指最近外訪英、法、德三國，當地商界對本港、大灣區和內地經濟發展機遇熱衷，不過他們對本港認知不一樣，當局會着手向他們傳遞本港資訊讓他們明白。
立法會金融服務界李惟宏議員出席《施政報告》答問會，質疑股票印花稅的減幅未夠積極。特首李家超回應指，股票印花稅稅率的減幅難以有一個科學精算得到，因為涉及的因素很多，股票市場因整個環球的經濟情況、高息情況、資產、整體市場判斷上升還是下跌，均影響股票的交投量。
李家超解釋，考慮下調股票印花稅稅率的其中一個原因，除了增加流動性，還希望增競爭力，故需要減少一些負面的、沒那麼好的元素。「我們以前（股票印花稅稅率）是0.13%，因為當時希望增加稅收等原因而考慮將它提升。我覺得第一個最直接可以考慮的就是回到原狀，所以就是0.1%。我們亦要考慮，因為股票印花稅亦是政府收入的一部分，這次減低後，令我們整體收入會是改變多少。」
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