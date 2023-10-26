潤地指，出售後，該商場項目將不再是公司附屬公司，而是由基礎設施REIT全資擁有，不會再併表入潤地內。

潤地表示，建議上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式，其將使集團的集資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。通過建議上市，公司將能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續營運，有利於公司的長期表現。

潤地認為，長遠而言公司將繼續受惠於基礎設施REIT之業務前景及業績，透過作為基金份額持有人以分派方式收取穩定回報。上市後，該項目的價值將以市場價格反映，其將導致對公司於該項目中持有的權益進行更合理及權威的評估。同時，建議分拆為集團發展創新融資渠道的有利嘗試，其亦將提升集團的形象及聲譽，從而持續提升其吸引戰略投資者的能力。

加上，建議上市將為集團及基礎設施REIT各自的營運及未來擴展提供獨立的集資平台，故認為建議分拆對集團具有明顯商業利益。

其他報道

施政報告2023︱陳茂波：下調股票印花稅是與特首商量後集體決定

中國中免第三季多賺94%

滴灌通被質疑為P2P 李小加：初心建新交易所將國際資本帶入小微企

恒指收市跌40點 李寧跌20% 南北水轉流入 渣打見6年最大跌幅 匯控5個月低

攜程：今年Trip.com預訂量較2019年翻倍

Adyen：零售商需改善線上線下結帳流程 以提高轉化率

譚仔三哥米線邀「混血男神」魏浚笙擔任15周年代言人

施政報告2023︱李家超：港搶人才超額 不認同年輕夫婦因缺前景而離港

德勤：建議提升金融行業靈活性和韌性、增強稅收競爭力

報告：香港今年加密貨幣詐騙率2.2% 為亞太區詐騙率最高地區之一

安永：減股票印花稅可短期提升市場流動性

李寧第三季數據差調低全年增長指引 股價曾挫逾兩成

GUM：強積金10月份人均虧損3940元

半日沽空金額減9% 盈富沽空增1.2倍

北京控股：戴小鋒辭任執董兼主席 楊治昌接任

渣打第三季轉蝕 業績遜預期

極兔速遞IPO以12元定價 一手中籤率100%

恒指半日跌94點 科指跌0.34% 李寧跌18% 南、北水轉流入

中遠海運港口第三季盈利倒退4%至8331萬美元

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升0.11點子

耀才許繹彬：減印花稅屬意料之內 對港股沒憧憬

華爾街日報：習近平正為內房爆煲尋找可指責的人

拜登警告中國 若在南海襲擊菲律賓船隻 美國將被迫干預