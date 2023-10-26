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華潤置地分拆青島商場以REIT上市 籌近70億元

華潤置地（1109）公布，分拆全資附屬華潤商業資產旗下的青島市市南區山東路6號的購物商場項目，向由華夏基金及中信證券成立的基礎設施REIT出售項目，並於深交所上市，目前預計公募基金將募集69.777億元人民幣（下同）。於REIT上市時，華潤商業資產將作為戰略投資者認購已發行基金份額總數約30%。

潤地指，出售後，該商場項目將不再是公司附屬公司，而是由基礎設施REIT全資擁有，不會再併表入潤地內。

潤地表示，建議上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式，其將使集團的集資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。通過建議上市，公司將能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續營運，有利於公司的長期表現。

潤地認為，長遠而言公司將繼續受惠於基礎設施REIT之業務前景及業績，透過作為基金份額持有人以分派方式收取穩定回報。上市後，該項目的價值將以市場價格反映，其將導致對公司於該項目中持有的權益進行更合理及權威的評估。同時，建議分拆為集團發展創新融資渠道的有利嘗試，其亦將提升集團的形象及聲譽，從而持續提升其吸引戰略投資者的能力。

加上，建議上市將為集團及基礎設施REIT各自的營運及未來擴展提供獨立的集資平台，故認為建議分拆對集團具有明顯商業利益。

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