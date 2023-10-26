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香港9月出口跌幅擴大至5.3% 多過預期 連跌第17個月 有紀錄以來最長

政府統計處公布，9月出口跌5.3%，多過市場預期的5.2%，較上月的跌3.7%，跌幅擴大，亦為連續第17個月下跌，為有紀錄以來最長，比在2015-2016年中國股市崩盤和1990年代末亞洲金融危機後的持續下滑時間還要長。9月跌幅為7月後最大，當月跌9.1%。

進口亦連續第15個月下跌，由上月的跌0.3%，擴大至跌0.4%，但少過預期的跌7.2%，跌幅是7月跌7.9%後最大。9月貿易逆差646億元，市場預期為325億元。

首九個月的商品整體出口貨值較按年跌12.3%。同時，商品進口貨值下跌9.8%。首九個月有形貿易逆差3543億元，相等於商品進口貨值的10.5%。

經季節性調整的數字顯示，第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升2.4%。同時，商品進口貨值上升2.2%。

政府發言人表示，2023年9月商品出口依然疲弱。輸往內地及歐盟的出口按年繼續下跌，輸往美國的出口則錄得增長。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，環球經濟環境困難及地緣政治局勢多變，在短期內將繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析

 

2023年9月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌44.8%）、菲律賓（跌18.6%）、日本（跌14.5%）和中國內地（內地）（跌9.7%）。另一方面，輸往馬來西亞（升32.6%）、泰國（升22.8%）和韓國（升22.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

 

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升60.5%）和美國（升3.1%）。另一方面，輸往德國（跌25.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌34.4%）、韓國（跌28.6%）、越南（跌17.4%）和馬來西亞（跌7.4%）。另一方面，來自泰國（升11.1%）、美國（升8.8%）、台灣（升5.1%）和內地（升0.9%）的進口貨值則錄得升幅。

 

2023年首9個月與2022年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌23.8%）、日本（跌21.5%）、內地（跌15.8%）、台灣（跌14.8%）和印度（跌11.9%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升11.1%）和荷蘭（升5.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。

 

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌30.8%）、新加坡（跌23.7%）、越南（跌19.4%）、馬來西亞（跌18.5%）、泰國（跌14.2%）和內地（跌6.3%）。

 

按主要貨品類別分析

 

2023年9月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減209億元，跌10.1%）。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減178億元，跌8.4%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增79億元，升15.7%）和「非金屬礦物製品」（增50億元，升33.3%）的進口貨值則錄得升幅。

 

2023年首9個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,578億元，跌15.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減863億元，跌23.0%）。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,552億元，跌14.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減846億元，跌26.7%）。

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