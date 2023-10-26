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建行第三季多賺2.6% 首9個月利息淨收入跌3%

建設銀行（0939）公布，截至今年9月底止第三季經營收入1824.7億元（人民幣，下同），較去年同期跌2.1%，股東應佔盈利888.1億元，按年增2.6%，每股盈利0.35元。

今年首9個月，經營收入5706.3億元，按年跌1%%，股東應佔盈利2554.5億元，增長3.1%每股盈利1.02元。經營活動產生的現金流量淨額4772億元，按年減少42.1%。

期內利息淨收入4,684億元，較上年同期減少3.05%。淨利息收益率為1.75%，淨利差為1.55%，較上年同期均下降30個基點，主要受到LPR（貸款市場報價利率）下調以及市場利率低位運行的影響。

手續費及佣金淨收入949億元，較上年同期增長0.04%。其中，銀行卡、代 理業務、結算與清算等手續費保持增長；資產管理業務收入同比下降。經營費用1,463.71億元，較上年同期增加48.41億元。成本收入比較上年同期 上升1.02個百分點至24.62%。

今年首9個月減值損失1,244.13億元，較上年同期減少171.64億元。其中，信用減值損失 1,244.49億元，其他資產減值損失轉回0.36億元。

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