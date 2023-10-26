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Blue 孔德秋：港人前往內地看牙成趨勢 推出新牙科保障計劃可達4000人

Blue 行政總裁兼執行董事孔德秋表示:「本港牙科服務比例偏低，市⺠輪候服務需時，他們 對未能早日處理牙齒問題感到苦惱，令愈來愈多市⺠考慮在內地接受牙科治療。為回應市場需 要，我們推出『WeMedi 大灣區牙科保 D1』，配合寰宇保服通於全國內地包括大灣區內多家 知名專業牙科醫療機構，協助客戶輕鬆獲得價錢相宜、可靠及高質素牙科醫療服務。」

孔德秋表示，今次推出計劃提供 4 大牙科保障範疇，包括保健治療、基礎治療、複雜治療和意外治療，不限診症次數，每年保費788港元，總保障額高達 1.5萬元人⺠幣，即使牙科療程收費超過保障額，該計劃亦提供九折折扣優惠。

寰宇保服通創始合夥人兼首席技術官劉峰表示:「我們很高興與 Blue 合作，共同推動牙科醫療服務發展。」

「WeMedi 大灣區牙科保 D1」屬牙科保障計劃，投保年齡介乎 18 至 80 歲。投保前無需進行口腔檢查或提交健康記錄，無論是否存在口腔問題均可投保。保單簽發翌日可預約牙科服務。可透過 BlueHK 手機 APP 預約牙科服務，無須保留單據。大灣區廣東省9個城市，港澳除外，超過100家知名牙科診所全國89個城市，覆蓋超過600家指定牙科診所。直接於指定牙科診所內結算並扣減保障額，免卻索償程序。

孔德秋表示，今個計劃目標客戶為香港身份證。由於港人對牙科需求殷切，有信心未來12個月投保人數遠4位至5位數。而第三季Blue 新造保單平均上升，綜觀今年經濟增長，今年保費收入有希望達到3.5億元或以上。

 

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