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中海油田服務第三季盈利按年減少2.9%至9.34億人幣

中海油田服務（2883）公布9月底止第三季度業績，扣除非經常項目，股東應佔溢利為9.25億元（人民幣），按年下跌4.2%；股東應佔溢利則達9.34億元，按年跌2.9%。若按三個季度合計，淨利潤則達24.59億元，按年增長16.1%。

截至第三季末，該集團指，全球上游勘探投資增加，帶動油田服務行業持續回暖。其在北海、東南亞、墨西哥灣、中東等地持續取得高價值長期限合同。同時其亦實行成本精益化管理，降本增效。眾業務中，鑽井服務旗下鑽井平台作業達13234天，按年增加908天，增幅7.4%。

至於油田技術服務方面，其前三季度油田技術服務各業務線作業量均有所增加。船舶服務截至第三季末，共經營和管理工作船171艘，累計作業達41092 天，按年增加1129天，增加2.8%。其中12 艘LNG動力守護船已投入渤海和南海作業，前三季度累計作業2836天，預計每年可減少碳排放1.2萬噸。

物探採集與工程勘察服務部門方面，二維採集作業量及三維亞採集工作量分別為12989公里及11932公里，按年大增4.52倍及5.1%。受項目作業計劃安排影響，海底電纜作業量為1045平方公里，按年減少17%，海底節點作業量為549平方公里，按年減少15.3%。

 

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