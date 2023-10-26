集團首三季的收入按年增32.8%至13.15億元，首三季毛利按年跌23.5%至3.16億元，投資物業公允值收益按年跌70.6%至3.26億元。集團指，首三季收入增加主要因來自銷售持有待售物業的總樓面面積增加。

集團指，首三季交付的物業主要是江門•粤海壹桂府項目及江門•粤海城（3號土地）項目，2022年首三季交付的物業主要是毛利率較高的深圳•粤海城（西北地塊）項目，因此物業銷售溢利按年有所減少；受房地產市場環境影響，基於集團部份物業項目存在減值跡象，集團於首三季計提了存貨減值撥備約2.03億元。

同時，本集團於首三季錄得投資物業公允值收益（扣除相關遞延稅項支出）約2.44億元，按年大幅減少。

此外，一間附屬公司於2023年6月19日與第三方簽訂的搬遷補償協議，並已於9月底前移交搬遷補償協議項下的搬遷物業單位，因此產生了處置收益約 1.7億元，2022年為1.04億元﹔以及集團因業務擴充，融資成本淨額較2022年同期增加約4,318萬元。

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