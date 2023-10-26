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荷里活廣場舉辦「My Little Pony 40 周年華麗聖誕派對」

鑽石山荷里活廣場將於今年11月8日至2024年1月1日期間舉辦「My Little Pony 40 周年華麗聖誕派對」，，超人氣經典角色 My Little Pony屆時將登場，並設有三大夢幻聖誕打卡位：「「七色彩虹拱廊」、「閃爍夢幻聖誕城堡」及「浪漫星空館」。

此外，現場特設全港首個「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」，場地以彩虹顏色為設計主調， 投射出 Y2K 的主流風格，場內更設 3 米高的聖誕粉紅小馬燈牌。大人與小朋友，１入場試玩，週末及特定日子更設有由 Rollalar 舉辦的滾軸溜冰體驗班， 屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧。

商場同時推出「尋找 My Little Pony 之旅」互動遊戲，場內 10 個不同地點設有 My Little Pony 角色貼紙，顧客只需出示其中 5 張於場內與 My Little Pony 角色合照的相片，連同捐款 HK$10 予「香港公益金」，即有機會獲得限量版「My Little Pony A5 文件夾」一個。商場更準備了3款期間限定的 My Little Pony 精品，包括「2024 年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」，顧客憑指定消費及捐款或 VIC 會員憑指定積 分及捐款即可換領。