此外,現場特設全港首個「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」,場地以彩虹顏色為設計主調, 投射出 Y2K 的主流風格,場內更設 3 米高的聖誕粉紅小馬燈牌。大人與小朋友,1入場試玩,週末及特定日子更設有由 Rollalar 舉辦的滾軸溜冰體驗班, 屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧。

商場同時推出「尋找 My Little Pony 之旅」互動遊戲,場內 10 個不同地點設有 My Little Pony 角色貼紙,顧客只需出示其中 5 張於場內與 My Little Pony 角色合照的相片,連同捐款 HK$10 予「香港公益金」,即有機會獲得限量版「My Little Pony A5 文件夾」一個。商場更準備了3款期間限定的 My Little Pony 精品,包括「2024 年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」,顧客憑指定消費及捐款或 VIC 會員憑指定積 分及捐款即可換領。