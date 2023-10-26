被問到流動性覆蓋比率（LCR）情况，溫拓思回應，以往渣打一直維持於140%的範圍內，今年初時為配合推廣活動進行，渣打將其LCR提升至165%左右。而截至第三季渣打將LCR微調至156%，溫拓思表示該行有意將LCR調整至歷史水平，渣打將於下季開始剔除出一些回報率較低的資產。

對於中國經濟，溫拓思指近日內地公布的製造和消費業經濟數據，令該行有信心維持中國今年GDP增長5%左右的預測，更指有信心中國經濟將緩慢地復蘇。

其他報道

施政報告2023︱樓市辣稅沒全撤 何永賢：要同時平衡民生

東瀛遊︰禤國全、梁成釗已辭任一家電商公司職務

粤海置地首三季轉蝕6788萬

丁水波再增持特步

「郭老太」增持新地 涉資約1.08億元

Blue 孔德秋：港人前往內地看牙成趨勢 推出新牙科保障計劃可達4000人

香港9月出口跌幅擴大至5.3% 多過預期 連跌第17個月 有紀錄以來最長

華潤置地分拆青島商場以REIT上市 籌近70億元

施政報告2023︱陳茂波：下調股票印花稅是與特首商量後集體決定

中國中免第三季多賺94%

建行第三季多賺2.6% 首9個月利息淨收入跌3%

滴灌通被質疑為P2P 李小加：初心建新交易所將國際資本帶入小微企

恒指收市跌40點 李寧跌20% 南北水轉流入 渣打見6年最大跌幅 匯控5個月低

攜程：今年Trip.com預訂量較2019年翻倍

Adyen：零售商需改善線上線下結帳流程 以提高轉化率

譚仔三哥米線邀「混血男神」魏浚笙擔任15周年代言人

施政報告2023︱李家超：港搶人才超額 不認同年輕夫婦因缺前景而離港

德勤：建議提升金融行業靈活性和韌性、增強稅收競爭力

報告：香港今年加密貨幣詐騙率2.2% 為亞太區詐騙率最高地區之一

安永：減股票印花稅可短期提升市場流動性

李寧第三季數據差調低全年增長指引 股價曾挫逾兩成

GUM：強積金10月份人均虧損3940元

半日沽空金額減9% 盈富沽空增1.2倍