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渣打溫拓思：內銀淨息差收窄 所持渤海銀行股份錄帳面值減損

渣打集團（2888）行政總裁溫拓思於第三季業績投資者會議中表示，內地商業地產剛穩定下來，內房公司克服了長期銷售疲弱的情况，中國政府決心於不影響其金融體系下解決房地產問題，而這個政策有一定風險。他績指，內銀淨息差收窄，導致地方銀行業績下滑，渣打於渤海銀行（9688）所持股份的帳面價值因而錄得減損。

被問到流動性覆蓋比率（LCR）情况，溫拓思回應，以往渣打一直維持於140%的範圍內，今年初時為配合推廣活動進行，渣打將其LCR提升至165%左右。而截至第三季渣打將LCR微調至156%，溫拓思表示該行有意將LCR調整至歷史水平，渣打將於下季開始剔除出一些回報率較低的資產。

對於中國經濟，溫拓思指近日內地公布的製造和消費業經濟數據，令該行有信心維持中國今年GDP增長5%左右的預測，更指有信心中國經濟將緩慢地復蘇。

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