有份參與數碼港元試驗項目之一的企業級區塊鏈及加密貨幣方案企業Ripple Labs（瑞波），聯同富邦銀行（香港）開發的房地產代幣化方案，料將於下周金融科技周會交代測試結果。Ripple客戶方案高級董事兼該公司亞太區CBDC合作主管Ross Edwards表示，現時他們參與的範例只是其中一個項目，從中可以試驗到去中心化及代幣化，體驗當中的效率。他們在過程中，幫助建立商業運作邏輯及代幣化。
他又說，目前最重要是建立不同範例之間的聯繫性，並且與用家進行互動，及做到不失主權性，兼要維持穩定性。由於參與試驗計劃的眾多方案，只涉及其中一部份，因此有需要將不同方案去聯繫起來，藉此反映到數字港元的使用價值，而非為爭勝對方。在眾多用途中，暫時以應付支付及消費場境居多，可以和他們參與的試驗部份是資產代幣化去聯繫。目前據他了解，金管局仍在評估當中。在推動主權貨幣數字化時，他認為沒有一例通用或重複的情況，而是需要因應各地採納程度而定。在他眼中，香港市場已算走在前列，包括金管局及證監會都持開放態度，但是有需要建構更豐富的生態系統支持長遠發展。
至於在開發數碼港元更廣的應用方面，例如實現跨境支付，Ross Edwards指出，香港市場現有的連繫性是獨一無二，其他地區與國家和香港的情況均很不同。若果能夠以香港擁有的連繫性之優勢，處理好時延（Latency）問題，及創造新的支付工具，他相信數碼貨幣會在發揮跨境支付功能時，扮演一個角色。
Ripple亞太區政策總監Rahul Advani補充，目前香港市場未有可供他們業務適用的牌照去申請。高級副總裁兼董事總經理Brooks Entwistle補充，他們會在合規的情況下，探索更多應用場境。
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