他又說，目前最重要是建立不同範例之間的聯繫性，並且與用家進行互動，及做到不失主權性，兼要維持穩定性。由於參與試驗計劃的眾多方案，只涉及其中一部份，因此有需要將不同方案去聯繫起來，藉此反映到數字港元的使用價值，而非為爭勝對方。在眾多用途中，暫時以應付支付及消費場境居多，可以和他們參與的試驗部份是資產代幣化去聯繫。目前據他了解，金管局仍在評估當中。在推動主權貨幣數字化時，他認為沒有一例通用或重複的情況，而是需要因應各地採納程度而定。在他眼中，香港市場已算走在前列，包括金管局及證監會都持開放態度，但是有需要建構更豐富的生態系統支持長遠發展。

至於在開發數碼港元更廣的應用方面，例如實現跨境支付，Ross Edwards指出，香港市場現有的連繫性是獨一無二，其他地區與國家和香港的情況均很不同。若果能夠以香港擁有的連繫性之優勢，處理好時延（Latency）問題，及創造新的支付工具，他相信數碼貨幣會在發揮跨境支付功能時，扮演一個角色。

Ripple亞太區政策總監Rahul Advani補充，目前香港市場未有可供他們業務適用的牌照去申請。高級副總裁兼董事總經理Brooks Entwistle補充，他們會在合規的情況下，探索更多應用場境。

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