數字平台VDX首席營運官Donald Day今日出席RipplexMetaco香港政策高峰會時指，他肯定香港市場會在虛擬資產市場之路進一步推進。香港監管機構著手跟進中介人發牌，重點是確保持牌中介人不會捲資潛逃，因此在批核時過程漫長。牌照申請人需要專業性，並聚焦機構市場及商業對商業模式。雖然短期內香港市場會有集中情況，但是長遠有助香港的虛擬資產市場擴大。但是業界在推動行業發展同時，亦要在市況下行時的保護工具方面，著手開發。

近期JPEX等借虛幣名義開立平台，他認為，所推廣的產品與市面的虛幣根本無關，並且找來明星推廣，有如80年代有人宣傳高息高回報投資招徠的情況，有欺詐之嫌。

持牌的虛擬資產平台OSL方面，其母公司BC科技（0863）執行董事刁家駿表示，由於在推動虛擬資市場涉及到新科技，因此難免會引起誤解。香港市場在推動監管時，尋求參考點時需涉及漫長的溝通時間，並且尋求與傳統金融聯繫起來。雖然當中涉及過程漫長，但是很明顯見到監管機構對虛擬資產市場推動有進展，例如由只供專業投資者參與，邁向零售市場發展，便是當中的例子。

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