最近虛擬資產平台JPEX事件鬧到滿城風雨，有出席論壇的業界人士質疑，有人只是藉虛幣及虛擬資產平台名義去做宣傳推廣做生意，與真正的虛擬貨幣沾不上邊。不過，他們仍然對香港推動虛擬資產市場，保持樂觀。
數字平台VDX首席營運官Donald Day今日出席RipplexMetaco香港政策高峰會時指，他肯定香港市場會在虛擬資產市場之路進一步推進。香港監管機構著手跟進中介人發牌，重點是確保持牌中介人不會捲資潛逃，因此在批核時過程漫長。牌照申請人需要專業性，並聚焦機構市場及商業對商業模式。雖然短期內香港市場會有集中情況，但是長遠有助香港的虛擬資產市場擴大。但是業界在推動行業發展同時，亦要在市況下行時的保護工具方面，著手開發。
近期JPEX等借虛幣名義開立平台，他認為，所推廣的產品與市面的虛幣根本無關，並且找來明星推廣，有如80年代有人宣傳高息高回報投資招徠的情況，有欺詐之嫌。
持牌的虛擬資產平台OSL方面，其母公司BC科技（0863）執行董事刁家駿表示，由於在推動虛擬資市場涉及到新科技，因此難免會引起誤解。香港市場在推動監管時，尋求參考點時需涉及漫長的溝通時間，並且尋求與傳統金融聯繫起來。雖然當中涉及過程漫長，但是很明顯見到監管機構對虛擬資產市場推動有進展，例如由只供專業投資者參與，邁向零售市場發展，便是當中的例子。
其他報道
Ripple：數碼港元試驗項目之間應用宜建聯繫性藉此反映價值
Blue 孔德秋：港人前往內地看牙成趨勢 推出新牙科保障計劃可達4000人
香港9月出口跌幅擴大至5.3% 多過預期 連跌第17個月 有紀錄以來最長
施政報告2023︱陳茂波：下調股票印花稅是與特首商量後集體決定
滴灌通被質疑為P2P 李小加：初心建新交易所將國際資本帶入小微企
恒指收市跌40點 李寧跌20% 南北水轉流入 渣打見6年最大跌幅 匯控5個月低
施政報告2023︱李家超：港搶人才超額 不認同年輕夫婦因缺前景而離港
報告：香港今年加密貨幣詐騙率2.2% 為亞太區詐騙率最高地區之一