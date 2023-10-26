案情顯示，黃百偉在2020年3月21日建滔集團的會議上，知悉建滔的主席兼執行董事建議可能將依利安達私有化。黃在明知可能進行的私有化是一項內幕消息下，於3月24日透過其證券帳戶以平均價10.98元買入3000股依利安達股份，翌日有關股份便被暫停買賣。及後依利安達在公布可能進行私有化後於4月3日恢復買賣，當日其股份收報17.26元，較暫停買賣前的收市價10.6元升了62.83%。黃在4月6日以平均價17.34元賣出手上3000股股份，獲利19080元。

裁判官在對黃判刑時強調，內幕交易屬嚴重罪行，在一般情況下，這項罪行的適當量刑應為即時監禁。

然而，裁判官認為，經考慮所涉及的利潤金額相對較低和黃及早承認責任後，社會服務令在這宗個案中是適當的懲罰。裁判官提醒黃，如他在履行社會服務令時不合作，便可能會重新考慮判處即時監禁。證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，這宗個案向公眾傳達了一個明確訊息，就是內幕交易不論獲利多少，證監會都絕不姑息，因為市場失當行為以損害投資大眾利益的方式製造不公平的優勢，及削弱對本港金融體系的信心。

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