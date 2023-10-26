證監會公布，建滔集團（0148）主席兼執行董事的時任私人助理黃百偉就其於2020年，因為得悉伊利安達私有化，並在事前偷步買入及在之後獲利逾1.9萬元，在接受東區裁判法院恵聆訊時，承認進行內幕交易控罪。東院最終判令黃240小時社會服務令，兼飭令他支付2.5萬元罰款，及38277元證監會調查費用。
案情顯示，黃百偉在2020年3月21日建滔集團的會議上，知悉建滔的主席兼執行董事建議可能將依利安達私有化。黃在明知可能進行的私有化是一項內幕消息下，於3月24日透過其證券帳戶以平均價10.98元買入3000股依利安達股份，翌日有關股份便被暫停買賣。及後依利安達在公布可能進行私有化後於4月3日恢復買賣，當日其股份收報17.26元，較暫停買賣前的收市價10.6元升了62.83%。黃在4月6日以平均價17.34元賣出手上3000股股份，獲利19080元。
裁判官在對黃判刑時強調，內幕交易屬嚴重罪行，在一般情況下，這項罪行的適當量刑應為即時監禁。
然而，裁判官認為，經考慮所涉及的利潤金額相對較低和黃及早承認責任後，社會服務令在這宗個案中是適當的懲罰。裁判官提醒黃，如他在履行社會服務令時不合作，便可能會重新考慮判處即時監禁。證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，這宗個案向公眾傳達了一個明確訊息，就是內幕交易不論獲利多少，證監會都絕不姑息，因為市場失當行為以損害投資大眾利益的方式製造不公平的優勢，及削弱對本港金融體系的信心。
其他報道
Ripple：數碼港元試驗項目之間應用宜建聯繫性藉此反映價值
Blue 孔德秋：港人前往內地看牙成趨勢 推出新牙科保障計劃可達4000人
香港9月出口跌幅擴大至5.3% 多過預期 連跌第17個月 有紀錄以來最長
施政報告2023︱陳茂波：下調股票印花稅是與特首商量後集體決定
滴灌通被質疑為P2P 李小加：初心建新交易所將國際資本帶入小微企
恒指收市跌40點 李寧跌20% 南北水轉流入 渣打見6年最大跌幅 匯控5個月低
施政報告2023︱李家超：港搶人才超額 不認同年輕夫婦因缺前景而離港
報告：香港今年加密貨幣詐騙率2.2% 為亞太區詐騙率最高地區之一