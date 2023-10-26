中國人壽（2628）公布，按中國會計準則，截至9月底止第三季收入1557億元（人民幣，下同），按年跌9.8%，股東應佔利潤5300萬元，大跌99.1%，即使扣除非經常性損益後的股東應佔利潤仍跌98.1%，至1.11億元。
今年首三季營業收入7,093.33億元，按年升1.2%，股東應佔利潤162.09億元，按年跌47.8%，主要因為權益市場持續低位運行，投資收益按年下跌。期內保費收入5,787.99億元，按年增長4.5%，新單保費1,966.56億元，升14.8%，其中首年期交保費1,059.82億元，按年增長16%，保費收入、新單保費、首年期交保費規模與增速，均創近三年歷史同期新高。
新業務價值方面，今年首三季按年增長14%。續期保費為3,821.43億元。短期險保費為693.19 億元，增長3.4%。退保率為0.88%，按年升0.14個百分點。
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