公司指，曾毓群是基於對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為增強投資者對公司的投資信心，同時為進一步健全公司長效激勵機制，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康、穩定、可持續發展，提議公司通過集中競價交易方式回購公司股份，並在未來適宜時機用於股權激勵計劃或員工持股計劃。

公司指，若公司未能在股份回購完成後的36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷。如國家對相關政策做調整，則按調整後的政策實行。

同時，回購股份的價格將不高於公司董事會審議通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

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