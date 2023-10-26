綜合首9個月，該行股東應佔淨利潤增長9.19%至514.33億元，每股基本盈利0.99元。期內中信行經營收入1559.47億元，按年跌2.65%，主要因受息差持續收窄等因素影響，當中利息淨收入1092.39億元，跌1.9%，淨息差1.82%，下降0.14個百分點，主要受利率下行影響，資產收益率持續承壓，存款成本相對剛性所致；非利息淨收入則減少4.37%至467.08億元。

9月底，中信行的不良貸款餘額668.01億元，較去年底增加15.88億元；不良貸款率1.22%，較去年底跌0.05個百分點。核心一級資本充足率8.81%，較去年底升0.07個百分點；一級資本充足率10.59%，較去年底降0.04個百分點。

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