文章日期：2023年10月26日 19:44
中國外運（0598）公布第三季業績，收入按年跌2.32%至249.4億元（人民幣，下同），今年9個月累計按年跌9.85%至727.7億元。純利按年減少18.53%至9.92億元，今年9個月累計按年減11.6%至31.6億元。
季內，扣除非經常性損益的純利按年跌22.3%至8.6億元，今年9個月累計按年減13.9%至27.9億元。截至9月底止，經營現金流淨額為8億元，總資產為797.9億元。
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