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摩根士丹利聯席總裁Ted Pick明年起任行政總裁

摩根士丹利（美：MS）宣布，其聯席總裁（Co-President）兼機構證券部門主管Ted Pick，將於明年元旦起出任行政總裁，接替掌舵大摩14年的高聞（James Gorman）。65歲的高聞將繼續擔任執行主席，而Pick將加入董事會。

Pick讚揚高聞對大摩有獨特的願景，帶領大摩從破產邊緣邁向成功。Pick承諾，將保持大摩的政策方向，不會有策略轉變。即將卸任的高聞，任內策劃了以財富管理為核心的轉型策略，目標是將其管理的客戶資產規模增至10萬億美元。

在大摩任職逾30載的Pick，在2008年金融海嘯後因推動大摩交易業務復蘇而受到讚譽。當時不少客戶拋棄摩根士丹利，懷疑其是否有能力度過難關。Pick所擊敗的另外兩名CEO候選人——聯席總裁Andy Saperstein及投資管理部門主管Dan Simkowitz，也將獲得晉升。Saperstein將擔任財富和投資管理部門主管，而Simkowitz亦將升任聯席總裁及機構證券部門主管，以避免交接時期出現高層離巢。

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