歐洲央行在連續10次會議上調利率後，宣布3大關鍵利率維持不變，隔夜存款利率繼續維持在4厘，是歐洲央行去年7月啟動加息周期以來，首次按兵不動，符合市場預期。這將使歐洲央行與美聯儲的步伐一致。分析師預期，美聯儲下周將連續第2次會議維持利率不變。
歐洲央行預計，通脹仍將在「過長的時間內維持過高的水平」，不過由於基數效應等因素，通脹升幅在9月顯著回落，且多數通脹指標也持續放緩。歐洲央行過去的加息措施，繼續有力地傳導，使金融條件收緊，這日益抑制需求，有助於遏抑通脹。
歐洲央行認為，關鍵利率若在此水平維持足夠長的時間，將為實現通脹回落至2%的目標作出重大貢獻，未來的利率政策，將確保利率在足夠長的時間內，維持在足夠限制性的水平。
迹象顯示，歐洲央行此前的加息措施正遏抑通脹增長。歐元區9月CPI已降至4.3%，是2021年10月以來最低。借貸成本上升已對經濟產生影響。歐洲央行近期一項調查顯示，銀行業在第三季繼續收緊信貸。標普全球表示，這趨勢正加劇歐元區的衰退風險。歐元區10月綜合PMI初值跌至46.5，是近3年來最低。
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