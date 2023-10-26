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美國第三季GDP增4.9% 遠勝預期

美國經濟增長遠高於預期，第三季GDP初值按季折合成年率增長4.9%，較經濟師預期高出0.6個百分點，並較次季的2.1%增幅，高出超過1倍，增幅是2021年第四季以來最大。GDP增長加快，反映消費者支出、私人庫存投資、出口、聯邦和地方政府支出及住宅固定投資的增長。不過隨着美國10月恢復學生貸款償還，加上美國汽車工人聯合會（UAW）9月中開始發起罷工，預計第四季GDP增長將有所放慢。美聯儲預計，美國今年經濟增長2.1%。

此外，受運輸設備的強勁需求帶動，美國9月耐用品訂單按月增長4.7%，從8月的收縮0.1%反彈，遠超市場預期的1.7%增幅，這也是耐用品訂單自2020年7月以來的最大月度增長。

不過美國上周首次申領失業救濟人數的升幅略高於預期。在截至10月21日當周，首次申領失業救濟人數按周增加1萬人，總數增至21萬人，高於預期的20.8萬人。在截至10月14日當周，持續申領失業救濟人數按周增加6.3萬人，總數增至179萬人，高於預期的174萬人。

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