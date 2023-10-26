此外，受運輸設備的強勁需求帶動，美國9月耐用品訂單按月增長4.7%，從8月的收縮0.1%反彈，遠超市場預期的1.7%增幅，這也是耐用品訂單自2020年7月以來的最大月度增長。

不過美國上周首次申領失業救濟人數的升幅略高於預期。在截至10月21日當周，首次申領失業救濟人數按周增加1萬人，總數增至21萬人，高於預期的20.8萬人。在截至10月14日當周，持續申領失業救濟人數按周增加6.3萬人，總數增至179萬人，高於預期的174萬人。

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