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港股ADR升124點 工銀、招商、平保等今日公布業績

美股向下，港股ADR比例指數升124點，報17169點。恒指夜期升94點,報17136，高水91點。

個別港股ADR方面，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報289.02元；阿里巴巴（9988）升2.94%，折合報80.65元；美團（3690）升0.49%，折合報110.34元；匯控（0005）升2.12%，折合報58.31元；建行（0939）升0.11%，折合報4.54元。

焦點股份

農業銀行（1288）、交通銀行（3328）、招商銀行（3968）、工商銀行（1398）、中國平安（2318）、郵儲銀行（1658）、萬科企業（2202）、華潤水泥（1313）、海螺水泥（0914）、招金礦業（1818）、紫金礦業（2899）等公布業績。

渣打 （2888）：渣打隔夜在倫敦市場一度重挫18%，CFO敦促投資者著眼大局並暗示將進一步回購股票。

零跑汽車 （9863）：Stellantis執行長表示，該公司可與零跑汽車一起或單獨參與中國電動汽車行業的併購整合。

建設銀行 （0939）：第三季度實現利潤增長，淨息差較上年同期收窄，不良貸款率下降1個基點。

龍源電力 （0916）: 9個月淨利潤63.8億元人民幣，上年同期53.6億元。