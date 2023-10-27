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恒指高開115點 汽車股有支持 新股極兔速遞首掛平開

恒指今早高開115點或0.68%，報17160點，大市成交金額18億元；國指今早高開32點或0.56%，報5892點。恒生科技指數開市報3739點，升0.73%。

大型科技股走勢普遍向上。阿里巴巴（9988）升0.88%，報80.45元；騰訊（0700）無升跌，報287.6元；美團（3690）升0.18%，報110元；小米（1810）升0.15%，報13.38元。京東（9618）升2.96%，報101元；網易（9999）跌0.73%，報162.4元；百度集團（9888）開市報105.8元，升0.09%。

多間內銀今日公布業績。工行（1398）升1.05%，報3.84元；招商銀行（3968）升0.64%，報31.3元；中國銀行（3988）升1.1%，報2.75元；建行（0939）升0.88%，報4.57元。

汽車股全線上漲。吉利汽車（80175）無成交，報8.25元；比亞迪（1211）開市報244.6元，升0.91%；廣汽集團（2238）開市報3.67元，升0.82%；小鵬（9868）開市報58元，升2.11%；理想汽車（2015）開市報136.9元，升2.01%；零跑（9863）開市報33.55元，升2.29%；蔚來（9866）開市報60.55元，升1.51%。

昨日下跌的體育用品股，今日繼續受壓。安踏（2020）開市報84.75元，跌1.4%；李寧（2331）開市報23.4元，跌2.3%。

新股方面，極兔速遞（J&T Express） （1519） 今日首掛，開市報12元，無升跌。

藍籌中以恒隆地產（0101）表現最好，升3.04%，報10.16元；中國人壽（2628）跌2.42%，報10.48元，是跌幅最大的藍籌。

 

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